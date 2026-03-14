Головна Економіка Скільки мінімально коштів треба мати для в'їзду в Україну у 2026 році

Скільки мінімально коштів треба мати для в'їзду в Україну у 2026 році

Дата публікації: 14 березня 2026 19:15
Іноземці повинні пройти прикордонний контроль для в'їзду в Україну. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці, які планують в’їзд до ЄС у 2026 році, знають про необхідність підтвердити свій фінансовий стан, аби безперешкодно перетнути кордон. Для іноземців теж існує аналогічна вимога — довести платоспроможність, інакше в Україну можуть не пропустити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про прикордонний контроль".

Перевірка іноземців у пункті пропуску

Стаття 9 закону встановлює необхідність здійснювати прикордонну перевірку іноземців та осіб без громадянства під час в'їзду в Україну за процедурами контролю першої та другої лінії. До переліку, серед усього іншого, входить підтвердження грошового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення додому.

"Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі, а також його розмір визначаються Кабінетом Міністрів", — йдеться в законі.

Яка мінімальна сума для в’їзду в Україну

Постає питання, скільки саме грошей треба мати іноземцям для безперешкодного перетину кордону. Сума визначена постановою КМУ від 4 грудня 2013 року № 884 і становить 20-кратний розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб перебуває на рівні 3 328 грн/міс., отже грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства повинно сягати щонайменше 66 560 грн (3 028 грн х 20). Якщо запланований період проживання менший, необхідно здійснити перерахунок суми.

Наприклад, на тиждень в Україні вистачить 26 624 грн. Формула обчислення така: місячний ліміт 66 560 грн треба поділити на 30 і помножити на кількість днів запланованого перебування плюс п’ять додаткових днів (66 560 : 30 х 12).

Які документи необхідні для в'їзду в Україну

Іноземці повинні показати на кордоні України біометричний паспорт, дійсний поліс медичного страхування, візу (якщо не йдеться про громадянина країни безвізового режиму), документи про достатнє фінансове забезпечення і підтвердження мети подорожі. В деяких випадках може знадобитися запрошення від приймаючої сторони.

Кому можуть відмовити у в'їзді в Україну

Деяким категоріям осіб заборонили перетин українського кордону. Зокрема іноземцям, які становлять національну загрозу, вчинили правопорушення в пункті пропуску, порушили закон під час попереднього перебування в Україні, підробили офіційні документи для в’їзду чи загрожують законним інтересам українців/конституційному ладу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити за кордон валютні цінності в сумі до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. Це ліміт на одну людину станом на 2026 рік, але його можна збільшити.

Також ми писали, що міжнародні посилки можуть конфіскувати на державному кордоні. Проблеми виникнуть у випадку неправильних даних у митній декларації чи перевезення заборонених товарів.

кордон гроші прикордонники іноземці контроль
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
