В'їзд в ЄС стане платним для громадян України: за що братимуть 20 євро

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Громадянам України, які планують подорожі до Європи варто готуватись до змін. Нові правила перетину кордону з країнами ЄС запровадять уже цього року. Іноземці, які користуються безвізом, повинні будуть отримувати спеціальний електронний дозвіл ETIAS. Без нього навіть з біометричним паспортом перетнути кордон не вийде.

Про те, коли зміняться умови в'їзду до країн ЄС та скільки з 2026 року українцям доведеться платити за дозвіл на перетин кордону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний вебсайт Європейської системи інформації та авторизації подорожей.

Що таке ETIAS та як його отримати в Україні

ETIAS — це не віза, а електронний дозвіл, який підтверджує попередню перевірку подорожуючого. Система не скасовує безвіз, але додає адміністративний і фінансовий крок. Після впровадження ETIAS потрібно буде завчасно подати заявку та сплатити збір. ETIAS буде обов’язковий для всіх країн безвізового режиму, включно з Україною.

Подати заявку можна тільки онлайн через офіційний сайт або мобільний додаток ETIAS. Платити потрібно карткою — готівка чи переказ не підійдуть. Під час оформлення потрібно надати таку інформацію:

плани поїздки;

особисті дані та контакти;

дані про освіту та професію;

інформація з біометричного паспорта;

відповіді на обов’язкові декларації системи.

Будь-які помилки, наприклад в імені чи номері паспорта, можуть анулювати дозвіл без повернення грошей.

Скільки доведеться заплатити за ETIAS громадянам України

Збір за заявку складає 20 євро з людини. Кожен оформляє дозвіл окремо — групові заявки не приймаються. Гроші не повертаються навіть при відмові чи помилці у заявці. Звільняються від збору особи:

до 18 років;

від 70 років;

члени сімей громадян ЄС.

На який період видаватимуть ETIAS для громадян України

ETIAS дає право багаторазового в’їзду до 30 країн, включно зі Шенгенською зоною, а також Болгарією, Румунією та Кіпром. Дозвіл діє до 3 років або до закінчення терміну дії паспорта — дивлячись, що настане раніше.

Перебувати у ЄС можна до 90 днів у будь-якому 180-денному періоді. Але ETIAS не дає права на роботу чи постійне проживання. Він призначений тільки для туризму, бізнесу чи приватних короткострокових поїздок.

За скільки днів до подорожі громадянам України варто подати заявку

Більшість заяв обробляють за кілька хвилин. Але якщо потрібні додаткові перевірки, це може зайняти:

до 4 днів — стандартна перевірка;

до 14 днів — якщо просять додаткову інформацію;

до 30 днів — якщо потрібна додаткова співбесіда.

Тобто в окремих випадках процес оформлення ETIAS може затягнутися на місяць. Тому краще подавати заявку заздалегідь, а не в останній момент перед поїздкою.

Часті запитання

Як виїхати за кордон?

Для виїзду за кордон у 2026 році українцям потрібно мати чинний біометричний закордонний паспорт, страховку та візу (для в'їзду до деяких країн). Громадяни старше 60 років, діти та жінки можуть перетинати кордон без обмежень, тоді як чоловікам потрібно мати для цього визначені законом підстави.

Чи потрібна віза в Польщу?

Українцям не потрібно оформлювати візу, якщо вони їдуть у Польщу ненадовго. Віза знадобиться лише тоді, коли плануєш залишитися на тривалий час — наприклад, для роботи, навчання або якщо перебування перевищує 90 днів. Загалом для українців діють спрощені правила в’їзду, а також є можливість отримати тимчасовий захист.