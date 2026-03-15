Як відновити субсидію в Україні, яку скасували через виїзд за кордон

Як відновити субсидію в Україні, яку скасували через виїзд за кордон

Дата публікації: 15 березня 2026 16:25
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

В Україні субсидії залишаються важливим елементом підтримки вразливих категорій громадян. Однак, якщо отримувач певний період перебуває за межами країни, допомогу можуть скасувати. В такій ситуації виникає питання: чи можна відновити виплати та як це зробити.

Про те, чи можуть скасувати субсидію через тривале перебування за кордоном та як відновити виплати розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 14 пункт постанови Кабінету Міністрів України №848.

Чи скасують субсидію в Україні через перебування за кордоном

Згідно з постановою Кабміну, житлова субсидія не виплачується у випадку, якщо людина знаходиться за кордоном більше ніж 60 днів підряд. Однак законодавством передбачені й винятки. 

Зокрема, до цього терміну не включаються дні, коли людина перебуває за кордоном на лікуванні, якщо це підтверджено відповідними документами. Також не враховується час перебування за межами України під час дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення.

Отже, якщо ваша поїздка пов’язана саме з лікуванням, вам потрібно підтвердити цей факт і звернутися із заявою про поновлення субсидії.

Як відновити виплату субсидії в Україні

Для того, щоб відновити виплати українцям, які тривалий час перебували на лікуванні за кордоном, потрібно дотримуватись такого алгоритму дій:

  • Отримайте медичне підтвердження лікування

У медичному закладі за кордоном потрібно взяти документ, який підтверджує лікування. Це може бути довідка, виписка або інший офіційний медичний документ. У ньому обов’язково має бути зазначено:

  1. Факт проходження лікування;
  2. Період перебування на лікуванні (точні дати).
  • Перекладіть документи українською

Якщо довідка видана іноземною мовою, її необхідно перекласти українською. Переклад має бути офіційно засвідчений — нотаріусом або спеціалізованим бюро перекладів.

  • Подайте документи до Пенсійного фонду

Для відновлення субсидії потрібно подати:

  • декларацію про доходи;
  • заяву про призначення або поновлення субсидії;
  • медичні документи, які підтверджують лікування за кордоном.

Подати документи можна через електронний портал Пенсійного фонду — за наявності електронного підпису, а також  поштою, надіславши рекомендований лист до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем реєстрації в Україні.

Як уникнути зайвих нарахувань за комунальні послуги в Україні 

Якщо у житлі встановлені лічильники, під час вашої відсутності не повинні нараховувати оплату за газ, воду чи електроенергію. Щоб уникнути зайвих платежів, варто:

  • написати заяву з проханням провести перерахунок;
  • надати копію документа, що підтверджує лікування;
  • повідомити постачальників послуг (газову службу, енергокомпанію, водоканал) про тимчасову відсутність.

У такому разі можуть залишитися лише обов’язкові платежі, наприклад плата за доставку газу чи прибудинкову територію.

Раніше ми писали, що в квітні більшість українців платитиме за світло по тарифу 4,32 грн/кВт-год. Але ті, у кого встановлені зонні лічильники, можуть економити в нічні години.

Також ми розповідали, що для підтримати тих, кому важко оплачувати комунальні рахунки, держава пропонує різні пільги. Вони особливо корисні для людей з інвалідністю та інших вразливих груп населення.

комунальні послуги субсидії соцвиплати соціальна допомога виїзд за кордон
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
