Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нічний тариф в Україні — ціна за кіловат електрики з 1 квітня

Нічний тариф в Україні — ціна за кіловат електрики з 1 квітня

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 11:35
Нічний тариф в Україні — ціна за кіловат електрики з 1 квітня
Чоловік перевіряє показники електролічильника. Фото: УНІАН

У квітні більшість українців продовжить платити за електрику по тарифу — 4,32 грн/кВт-год. Однак споживачі, які встановили зонні лічильники, можуть суттєво заощадити. 

Про те, скільки платитимуть за електроенергію власники зонних лічильників з 1 квітня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Вартість електрики в Україні з 1 квітня 2026 року 

Згідно з заявою прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. 

"Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт-год", — наголосила Свириденко.

Крім того, для домогосподарств, які використовують електроопалення, залишається чинною пільгова вартість електроенергії:

  • якщо щомісячне споживання не перевищує 2 тисячі кВт-год, тариф становитиме 2,64 грн за кВт-год;
  • якщо ж обсяг використаної електроенергії буде більшим за встановлений ліміт, тоді застосовуватиметься стандартна ціна — 4,32 грн за кВт-год.

Скільки платитимуть за електрику власники зонних лічильників з 1 квітня

На сайті Міністерства енергетики України зазначається, що нічний тариф на електроенергію — це спосіб платити менше за світло в певні години. Але для цього потрібно встановити спеціальний електролічильник, який рахує спожиту електрику окремо залежно від часу доби.

Двозонний лічильник ділить день на два періоди:

  1. День — з 7:00 до 23:00. У цей час діє звичайна ціна за електроенергію — 4,32 грн/кВт-год.
  2. Ніч — з 23:00 до 7:00. У цей період тариф удвічі дешевший (оплата становить 50% від стандартної — 2,16 грн/кВт-год).
Нічний тариф в Україні — ціна за кіловат електрики з 1 квітня - фото 1
Вартість електрики для власників зонних лічильників. Фото: Скриншот/Міненерго

Тризонний лічильник має вже три різні тарифи протягом доби:

  1. Звичайний тариф: 07:00–08:00, 11:00–20:00 та 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год.
  2. Найнижчий тариф (коефіцієнт 0,4): уночі з 23:00 до 07:00 — 1,73 грн/кВт-год.
  3. Підвищений тариф (коефіцієнт 1,5) працює у години пікового навантаження: 08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.

Нічний тариф особливо вигідний для тих, у кого електричне опалення або багато електроприладів у домі. Наприклад, у нічний час можна запускати пральну машину, нагрівати воду в бойлері, користуватися мультиваркою, кондиціонером, хлібопічкою чи обігрівачем. Це дозволяє помітно зекономити на оплаті електроенергії.

Раніше ми писали, що навіть якщо в квартирі ніхто не живе, українці все одно мають платити за частину комунальних послуг. Деякі платежі нараховують не за те, чи ви реально користуєтесь послугами, а просто тому, що квартира підключена до мереж.

Також ми розповідали, що при наявності боргу за електроенергію, постачальник може відключити світло. Але є два винятки: це не роблять на тимчасово окупованих територіях і там, де тривають активні бойові дії. 

тарифи електропостачання світло Електрика платіжка
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації