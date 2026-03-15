Нічний тариф в Україні — ціна за кіловат електрики з 1 квітня

У квітні більшість українців продовжить платити за електрику по тарифу — 4,32 грн/кВт-год. Однак споживачі, які встановили зонні лічильники, можуть суттєво заощадити.

Скільки платитимуть за електроенергію власники зонних лічильників з 1 квітня.

Вартість електрики в Україні з 1 квітня 2026 року

Згідно з заявою прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

"Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт-год", — наголосила Свириденко.

Крім того, для домогосподарств, які використовують електроопалення, залишається чинною пільгова вартість електроенергії:

якщо щомісячне споживання не перевищує 2 тисячі кВт-год, тариф становитиме 2,64 грн за кВт-год;

якщо ж обсяг використаної електроенергії буде більшим за встановлений ліміт, тоді застосовуватиметься стандартна ціна — 4,32 грн за кВт-год.

Скільки платитимуть за електрику власники зонних лічильників з 1 квітня

На сайті Міністерства енергетики України зазначається, що нічний тариф на електроенергію — це спосіб платити менше за світло в певні години. Але для цього потрібно встановити спеціальний електролічильник, який рахує спожиту електрику окремо залежно від часу доби.

Двозонний лічильник ділить день на два періоди:

День — з 7:00 до 23:00. У цей час діє звичайна ціна за електроенергію — 4,32 грн/кВт-год. Ніч — з 23:00 до 7:00. У цей період тариф удвічі дешевший (оплата становить 50% від стандартної — 2,16 грн/кВт-год).

Тризонний лічильник має вже три різні тарифи протягом доби:

Звичайний тариф: 07:00–08:00, 11:00–20:00 та 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год. Найнижчий тариф (коефіцієнт 0,4): уночі з 23:00 до 07:00 — 1,73 грн/кВт-год. Підвищений тариф (коефіцієнт 1,5) працює у години пікового навантаження: 08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.

Нічний тариф особливо вигідний для тих, у кого електричне опалення або багато електроприладів у домі. Наприклад, у нічний час можна запускати пральну машину, нагрівати воду в бойлері, користуватися мультиваркою, кондиціонером, хлібопічкою чи обігрівачем. Це дозволяє помітно зекономити на оплаті електроенергії.

