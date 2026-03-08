За які комунальні послуги доведеться заплатити навіть якщо в помешканні ніхто не живе

За які комунальні послуги потрібно платити незалежно від споживання. Фото: Новини.LIVE

Українці повинні оплачувати деякі комунальні послуги навіть тоді, коли в житлі ніхто не проживає. Це передбачено законодавством і типовими договорами з постачальниками послуг. Частина платежів нараховується не за фактичне користування, а за сам факт володіння квартирою або її підключення до комунальних мереж.

Про те, які комунальні послуги доведеться оплачувати у 2026 році навіть якщо в помешкані ніхто не проживає, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За які послуги оплата обовязкова

Насамперед йдеться про оплату за утримання будинку та прибудинкової території. Цей внесок обов’язковий для всіх співвласників багатоквартирного будинку. За ці кошти оплачують:

прибирання;

освітлення під’їздів;

обслуговування спільного майна;

ремонти та роботу керуючої компанії.

Нарахування здійснюється незалежно від того, чи проживає хтось у квартирі.

Також складно уникнути плати за централізоване опалення, якщо будинок підключений до тепломережі. Навіть коли батареї перекриті, тепло частково потрапляє у квартиру через стояки.

Тому плата зазвичай нараховується за площею житла. Повністю від’єднати квартиру від централізованого опалення можна лише після проходження спеціальної процедури та отримання необхідних дозволів.

Щодо водопостачання та водовідведення, то тут усе залежить від лічильників. Якщо вони встановлені й вода фактично не використовується, оплачувати її обсяг не потрібно. Водночас абонентська плата за підключення до мережі залишається обов’язковою.

Чи потрібно платити за доставку газу, якщо ним не користуються

Окремо нараховується плата за доставку газу. Як пояснюють у Закарпатській філії "Газмережі", усі споживачі, чиї будинки підключені до газорозподільної системи, мають оплачувати послугу розподілу газу навіть у разі, якщо газ не використовується.

Тариф на цю послугу встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Така оплата стягується не за фактичне споживання, а за саму послугу — доставку газу до будинку та обслуговування газових мереж.

Фактично цей платіж забезпечує постійний доступ до газорозподільної системи. Припинити нарахування можна лише в одному випадку — якщо квартиру офіційно від’єднати від газопостачання.

Для цього потрібно звернутися до Газмережі, де проведуть механічне відключення житла від мережі. Після завершення процедури плата за доставку газу більше не нараховуватиметься.

Раніше ми писали, що вимкнення опалення в Україні відбувається залежно від середньої температури повітря за добу. Якщо протягом трьох днів поспіль вона буде вище +8, місцева влада має право припинити подачу тепла. При цьому враховують середнє значення температури вдень і вночі.

Також ми розповідали, що під час опалювального сезону деякі українські сім’ї можуть заощаджувати на комунальних платежах. Для деяких категорій споживачів держава пропонує спеціальний знижений тариф на електроенергію.