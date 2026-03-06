Відео
Головна Економіка Тарифи на електрику в Україні — хто платитиме більше після 30 квітня

Тарифи на електрику в Україні — хто платитиме більше після 30 квітня

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 05:45
Тарифи на електроенергію з 30 квітня — що зміниться та хто платитиме більше
Вартість електрики після 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Під час опалювального сезону деякі українці можуть зменшити витрати на комунальні послуги. Для таких домогосподарств держава передбачила спеціальний пільговий тариф на електроенергію.

Про те, для кого підвищать вартість електроенергії з 30 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на компанію Yasno.

Для кого передбачено пільговий тариф на електрику до 30 квітня

Зараз для більшості побутових споживачів діє фіксована ціна на електроенергію — 4,32 грн за кВт/год. Однак для деяких домівок у період опалювального сезону встановлена нижча ставка.

До 30 квітня домогосподарства з електроопаленням, які споживають до 2000 кВт/год на місяць, платять за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.

null
Вартість електрики для споживачів з електроопаленням. Фото: Скриншот/Yasno

Якщо ж споживання перевищує цей ліміт, різницю потрібно оплачувати за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Пільгову ставку можуть отримати:

  1. Споживачі, у яких уже встановлене електричне опалення.
  2. Власники житла, які тільки встановлюють таку систему і оформлюють необхідні документи.

Як оформити пільговий тариф

Щоб скористатися знижкою, потрібно офіційно підтвердити наявність системи електроопалення. Для цього необхідно:

  • встановити систему електричного опалення відповідно до технічних норм і внести її до техпаспорта житла;
  • зареєструвати електроопалення в оператора системи розподілу;
  • подати техпаспорт житла та документи, що підтверджують право власності;
  • подати заяву на застосування пільгового тарифу та пройти технічну перевірку обладнання.

Після завершення всіх процедур домогосподарство зможе оплачувати електроенергію за зниженою ціною — у межах встановленого ліміту споживання.

Раніше ми писали, що газопостачальні компанії опублікували тарифи для населення на березень 2026 року. Вартість кубометра газу відрізняється залежно від постачальника та обраного тарифного плану.

Також ми розповідали, що після сильних зимових морозів в Україну прийшло перше весняне потепління. Через підвищення температури повітря багато українців почали цікавитися, коли завершиться опалювальний сезон 2025–2026 років.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
