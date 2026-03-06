Тарифи на електроенергію з 30 квітня — що зміниться та хто платитиме більше

Вартість електрики після 30 квітня. Фото: Новини.LIVE

Під час опалювального сезону деякі українці можуть зменшити витрати на комунальні послуги. Для таких домогосподарств держава передбачила спеціальний пільговий тариф на електроенергію.

Про те, для кого підвищать вартість електроенергії з 30 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на компанію Yasno.

Для кого передбачено пільговий тариф на електрику до 30 квітня

Зараз для більшості побутових споживачів діє фіксована ціна на електроенергію — 4,32 грн за кВт/год. Однак для деяких домівок у період опалювального сезону встановлена нижча ставка.

До 30 квітня домогосподарства з електроопаленням, які споживають до 2000 кВт/год на місяць, платять за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.

Вартість електрики для споживачів з електроопаленням. Фото: Скриншот/Yasno

Якщо ж споживання перевищує цей ліміт, різницю потрібно оплачувати за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Пільгову ставку можуть отримати:

Споживачі, у яких уже встановлене електричне опалення. Власники житла, які тільки встановлюють таку систему і оформлюють необхідні документи.

Як оформити пільговий тариф

Щоб скористатися знижкою, потрібно офіційно підтвердити наявність системи електроопалення. Для цього необхідно:

встановити систему електричного опалення відповідно до технічних норм і внести її до техпаспорта житла;

зареєструвати електроопалення в оператора системи розподілу;

подати техпаспорт житла та документи, що підтверджують право власності;

подати заяву на застосування пільгового тарифу та пройти технічну перевірку обладнання.

Після завершення всіх процедур домогосподарство зможе оплачувати електроенергію за зниженою ціною — у межах встановленого ліміту споживання.

