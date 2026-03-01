"Списані" комунальні рахунки за січень повернуться у березні — хто може отримати подвійні платіжки

Люди оплачують комуналку. Фото: УНІАН

"Списані" комунальні рахунки за січень 2026 року українцям можуть включать до лютневих платіжок. Через це вже в березні споживачі можуть отримати одразу два нарахування за послуги.

Про це в ефірі "Київського часу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Чому деякі українці можуть отримати "подвійні" платіжки у березні

За його словами, прийнята урядом постанова про перерахунок комунальних платіжок за січень має радше формальний характер.

"Дивіться, ситуація виглядає наступним шляхом. Дійсно, була політична заява, першу чергу, прем'єр-міністрки України щодо того, що потрібно провести перерахунок всім, хто не отримав тепла, починаючи з 9 січня. Буквально наприкінці січня вийшла постанова Кабінету міністрів, яка, в принципі, загалом ні про що", — зазначає експерт.

Попенко додав, що у Київській міській державній адміністрації та комунальному підприємстві Київтеплоенерго пояснили, що через відсутність платіжок за січень ці суми додадуть до лютневих нарахувань. Саме тому в березні кияни отримають так звані "подвійні" платіжки.

"Хочу побачити ці платіжки в березні місяці, щоб все ж таки розібратися, а що ж нарахують нам Київтеплоенерго? Чи не буде так, як це було у 2022–2023 році, коли Київ чомусь вирішив додатково додати до платіжок киян по 500–600 гривень влітку", — пояснив експерт.

Кому повинні перерахувати комунальні рахунки

Наприкінці січня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 118, яка зобов’язує постачальників комунальних послуг самостійно перераховувати оплату, якщо послуги не надавалися або були неякісними. Це стосується теплопостачання, води та вивезення сміття. Документ передбачає, що:

постачальники мають фіксувати дні відсутності або неналежної якості послуг у кожному будинку;

за періоди, коли послуги не надавалися через аварії чи наслідки обстрілів, плата не нараховується;

перерахунок здійснюється за весь час відсутності або поганої якості послуг;

оновлені суми автоматично відображаються у наступних платіжках без звернення споживачів.

Рішення розробили з урахуванням наслідків масованих обстрілів, через які у січні в окремих містах, зокрема в Київ, виникали перебої з теплом і водою.

