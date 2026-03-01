"Списанные" коммунальные счета за январь вернутся в марте — кто может получить двойные платежки

Люди оплачивают коммуналку. Фото: УНИАН

"Списанные" коммунальные счета за январь 2026 года украинцам могут включат в февральские платежки. Поэтому уже в марте потребители могут получить сразу два начисления за услуги.

Об этом в эфире "Київського часу" рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Почему некоторые украинцы могут получить "двойные" платежки в марте

По его словам, принятое правительством постановление о перерасчете коммунальных платежек за январь имеет скорее формальный характер.

"Смотрите, ситуация выглядит следующим путем. Действительно, было политическое заявление, в первую очередь, премьер-министра Украины относительно того, что нужно провести перерасчет всем, кто не получил тепла, начиная с 9 января. Буквально в конце января вышло постановление Кабинета министров, которое, в принципе, в целом ни о чем", — отмечает эксперт.

Попенко добавил, что в Киевской городской государственной администрации и коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго объяснили, что из-за отсутствия платежек за январь эти суммы добавят к февральским начислениям. Именно поэтому в марте киевляне получат так называемые "двойные" платежки.

"Хочу увидеть эти платежки в марте месяце, чтобы все же разобраться, а что же начислят нам Киевтеплоэнерго? Не будет ли так, как это было в 2022-2023 году, когда Киев почему-то решил дополнительно добавить к платежкам киевлян по 500-600 гривен летом", — пояснил эксперт.

Кому должны пересчитать коммунальные счета

В конце января Кабинет Министров Украины принял постановление № 118, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг самостоятельно перечислять оплату, если услуги не предоставлялись или были некачественными. Это касается теплоснабжения, воды и вывоза мусора. Документ предусматривает, что:

поставщики должны фиксировать дни отсутствия или ненадлежащего качества услуг в каждом доме;

за периоды, когда услуги не предоставлялись из-за аварий или последствий обстрелов, плата не начисляется;

перерасчет осуществляется за все время отсутствия или плохого качества услуг;

обновленные суммы автоматически отображаются в следующих платежках без обращения потребителей.

Решение разработали с учетом последствий массированных обстрелов, из-за которых в январе в отдельных городах, в частности в Киеве, возникали перебои с теплом и водой.

