"Списанные" коммунальные счета за январь вернутся в марте — кто может получить двойные платежки

В марте украинцам могут прийти двойные платежки за коммуналку — причина
"Списанные" коммунальные счета за январь 2026 года украинцам могут включат в февральские платежки. Поэтому уже в марте потребители могут получить сразу два начисления за услуги.
Об этом в эфире "Київського часу" рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Почему некоторые украинцы могут получить "двойные" платежки в марте
По его словам, принятое правительством постановление о перерасчете коммунальных платежек за январь имеет скорее формальный характер.
"Смотрите, ситуация выглядит следующим путем. Действительно, было политическое заявление, в первую очередь, премьер-министра Украины относительно того, что нужно провести перерасчет всем, кто не получил тепла, начиная с 9 января. Буквально в конце января вышло постановление Кабинета министров, которое, в принципе, в целом ни о чем", — отмечает эксперт.
Попенко добавил, что в Киевской городской государственной администрации и коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго объяснили, что из-за отсутствия платежек за январь эти суммы добавят к февральским начислениям. Именно поэтому в марте киевляне получат так называемые "двойные" платежки.
"Хочу увидеть эти платежки в марте месяце, чтобы все же разобраться, а что же начислят нам Киевтеплоэнерго? Не будет ли так, как это было в 2022-2023 году, когда Киев почему-то решил дополнительно добавить к платежкам киевлян по 500-600 гривен летом", — пояснил эксперт.
Кому должны пересчитать коммунальные счета
В конце января Кабинет Министров Украины принял постановление № 118, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг самостоятельно перечислять оплату, если услуги не предоставлялись или были некачественными. Это касается теплоснабжения, воды и вывоза мусора. Документ предусматривает, что:
- поставщики должны фиксировать дни отсутствия или ненадлежащего качества услуг в каждом доме;
- за периоды, когда услуги не предоставлялись из-за аварий или последствий обстрелов, плата не начисляется;
- перерасчет осуществляется за все время отсутствия или плохого качества услуг;
- обновленные суммы автоматически отображаются в следующих платежках без обращения потребителей.
Решение разработали с учетом последствий массированных обстрелов, из-за которых в январе в отдельных городах, в частности в Киеве, возникали перебои с теплом и водой.
Ранее мы писали, что газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения на март 2026 года. Стоимость одного кубометра отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.
Также мы рассказывали, что многие украинцы недовольны значительными суммами в платежках за коммунальные услуги. Хотя тариф на электроэнергию остался без изменений, в январе расходы у части людей выросли, несмотря на длительные отключения электричества и блэкауты.
Читайте Новини.LIVE!