Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В марте украинцам могут прийти двойные платежки за коммуналку — причина

В марте украинцам могут прийти двойные платежки за коммуналку — причина

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:15
"Списанные" коммунальные счета за январь вернутся в марте — кто может получить двойные платежки
Люди оплачивают коммуналку. Фото: УНИАН

"Списанные" коммунальные счета за январь 2026 года украинцам могут включат в февральские платежки. Поэтому уже в марте потребители могут получить сразу два начисления за услуги.

Об этом в эфире "Київського часу" рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторые украинцы могут получить "двойные" платежки в марте

По его словам, принятое правительством постановление о перерасчете коммунальных платежек за январь имеет скорее формальный характер.

"Смотрите, ситуация выглядит следующим путем. Действительно, было политическое заявление, в первую очередь, премьер-министра Украины относительно того, что нужно провести перерасчет всем, кто не получил тепла, начиная с 9 января. Буквально в конце января вышло постановление Кабинета министров, которое, в принципе, в целом ни о чем", — отмечает эксперт.

Попенко добавил, что в Киевской городской государственной администрации и коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго объяснили, что из-за отсутствия платежек за январь эти суммы добавят к февральским начислениям. Именно поэтому в марте киевляне получат так называемые "двойные" платежки.

"Хочу увидеть эти платежки в марте месяце, чтобы все же разобраться, а что же начислят нам Киевтеплоэнерго? Не будет ли так, как это было в 2022-2023 году, когда Киев почему-то решил дополнительно добавить к платежкам киевлян по 500-600 гривен летом", — пояснил эксперт.

Кому должны пересчитать коммунальные счета

В конце января Кабинет Министров Украины принял постановление № 118, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг самостоятельно перечислять оплату, если услуги не предоставлялись или были некачественными. Это касается теплоснабжения, воды и вывоза мусора. Документ предусматривает, что:

  • поставщики должны фиксировать дни отсутствия или ненадлежащего качества услуг в каждом доме;
  • за периоды, когда услуги не предоставлялись из-за аварий или последствий обстрелов, плата не начисляется;
  • перерасчет осуществляется за все время отсутствия или плохого качества услуг;
  • обновленные суммы автоматически отображаются в следующих платежках без обращения потребителей.

Решение разработали с учетом последствий массированных обстрелов, из-за которых в январе в отдельных городах, в частности в Киеве, возникали перебои с теплом и водой.

Ранее мы писали, что газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения на март 2026 года. Стоимость одного кубометра отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.

Также мы рассказывали, что многие украинцы недовольны значительными суммами в платежках за коммунальные услуги. Хотя тариф на электроэнергию остался без изменений, в январе расходы у части людей выросли, несмотря на длительные отключения электричества и блэкауты.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение отопление платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации