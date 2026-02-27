Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины

Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 17:12
Космические счета за свет — в YASNO объяснили большие платежки во время отключений
Украинцы пожаловались на "космические" платежки за свет. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы пожаловались на большие суммы в коммунальных платежках. Стоимость электричества не изменилась, однако расходы у многих граждан за январь быть выше при длительных отключениях света и блэкаутах. Возникает вопрос, откуда берутся "космические" платежки как у населения, так и бизнеса.

Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как формируется сумма в платежке за свет

Мы промониторили социальную сеть Threads и нашли множество сообщений от предпринимателей и бытовых потребителей, которые жаловались на большие суммы в платежках за свет. Действительно, в течение января по всей Украине были масштабные отключения электроэнергии, в некоторых городах ее выключали на 18-20 часов ежедневно. Поэтому ситуация с "космическими" платежками не имеет логического объяснения.

  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 1
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 2
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 3
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 4
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 5
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 6
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 7
    Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот
1 / 7
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 1
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 2
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 3
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 4
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 5
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 6
  • Украинцы пожаловались на счета за электричество — в YASNO назвали причины - фото 7

Однако гендиректор YASNO объяснил, как именно формируется сумма в счете. По его словам, облэнерго не придумывает цифры наугад, а лишь умножает фактические расходы на базовый тариф 4,32 грн за киловатт. Если человек вовремя передал показания счетчика, то никаких неточностей в платежке быть не может.

"Есть два варианта, почему платежка может быть другой, чем ожидается. Отсутствие света не означает, что человек не будет стирать свои вещи или делать другие дела, к которым привык. Это называется смещение потребления. То есть люди активно используют приборы, когда появляется электричество", — отметил Сергей Коваленко.

Второй вариант — гражданин просто забыл передать показатели, поэтому облэнерго приходится считать объем потребления по среднему значению. Паниковать не надо: достаточно передать реальные показатели, а в следующем цикле они пересчитаются.

Когда тарифы на коммуналку могут поднять

Ранее мы рассказывали, что в тексте меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда есть требование поднять тарифы на коммунальные услуги до рыночного уровня. Это необходимо для финансирования проектов по восстановлению энергетики и других объектов критической инфраструктуры.

"Постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду должно начаться как можно раньше, чтобы привлечь ресурсы для реконструкции и инвестиций. Это должно сопровождаться надлежащей защитой наиболее уязвимых домохозяйств", — говорится в тексте меморандума.

Однако к новым ценам придется привыкать только после завершения полномасштабной войны в Украине. Пока не наступит мир, рыночные тарифы утверждать не будут. Но до конца июня 2026 года правительство должно разработать дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут рассчитывать на коммунальные льготы. Речь идет о военных с инвалидностью, ветеранах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, семьях погибших служащих и др.

Также мы писали, что будет с ценами на электроэнергию, газ и воду в марте 2026 году. Тарифы на коммунальные услуги не изменятся по сравнению с февралем или январем, поскольку в Украине действует мораторий на повышение.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия YASNO платежки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации