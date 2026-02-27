Космические счета за свет — в YASNO объяснили большие платежки во время отключений

Украинцы пожаловались на "космические" платежки за свет. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы пожаловались на большие суммы в коммунальных платежках. Стоимость электричества не изменилась, однако расходы у многих граждан за январь быть выше при длительных отключениях света и блэкаутах. Возникает вопрос, откуда берутся "космические" платежки как у населения, так и бизнеса.

Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире Новини.LIVE.

Как формируется сумма в платежке за свет

Мы промониторили социальную сеть Threads и нашли множество сообщений от предпринимателей и бытовых потребителей, которые жаловались на большие суммы в платежках за свет. Действительно, в течение января по всей Украине были масштабные отключения электроэнергии, в некоторых городах ее выключали на 18-20 часов ежедневно. Поэтому ситуация с "космическими" платежками не имеет логического объяснения.

Жалобы украинцев на большие счета за свет в январе 2026 года. Фото: скриншот

Однако гендиректор YASNO объяснил, как именно формируется сумма в счете. По его словам, облэнерго не придумывает цифры наугад, а лишь умножает фактические расходы на базовый тариф 4,32 грн за киловатт. Если человек вовремя передал показания счетчика, то никаких неточностей в платежке быть не может.

"Есть два варианта, почему платежка может быть другой, чем ожидается. Отсутствие света не означает, что человек не будет стирать свои вещи или делать другие дела, к которым привык. Это называется смещение потребления. То есть люди активно используют приборы, когда появляется электричество", — отметил Сергей Коваленко.

Второй вариант — гражданин просто забыл передать показатели, поэтому облэнерго приходится считать объем потребления по среднему значению. Паниковать не надо: достаточно передать реальные показатели, а в следующем цикле они пересчитаются.

Когда тарифы на коммуналку могут поднять

Ранее мы рассказывали, что в тексте меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда есть требование поднять тарифы на коммунальные услуги до рыночного уровня. Это необходимо для финансирования проектов по восстановлению энергетики и других объектов критической инфраструктуры.

"Постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду должно начаться как можно раньше, чтобы привлечь ресурсы для реконструкции и инвестиций. Это должно сопровождаться надлежащей защитой наиболее уязвимых домохозяйств", — говорится в тексте меморандума.

Однако к новым ценам придется привыкать только после завершения полномасштабной войны в Украине. Пока не наступит мир, рыночные тарифы утверждать не будут. Но до конца июня 2026 года правительство должно разработать дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

