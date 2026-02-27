Відео
Україна
Головна Економіка Українці поскаржилися на платіжки за світло — в YASNO назвали причини

Українці поскаржилися на платіжки за світло — в YASNO назвали причини

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:12
Космічні рахунки за світло — в YASNO назвали причини великих платіжок під час відключень
Українці поскаржилися на "космічні" платіжки за світло. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців поскаржилися на великі суми у комунальних платіжках. Вартість електрики не змінилася, однак витрати в багатьох громадян за січень бути вищими при тривалих відключеннях світла і блекаутах. "Космічні" платіжки викликають здивування як у населення, так і підприємців.

Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як формується сума у платіжці за світло

Ми промоніторили соціальну мережу Threads і знайшли безліч повідомлень від бізнесменів і побутових споживачів, які скаржилися на великі суми у платіжках за світло. Дійсно, протягом січня по всій Україні були масштабні відключення електроенергії, в деяких містах споживання вимикали на 18-20 годин щодня. Тому ситуація з "космічними" платіжками не має логічного пояснення.

    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
    Скарги українців на великі рахунки за світло в січні 2026 року. Фото: скриншот
Однак гендиректор YASNO пояснив, як саме формується сума в рахунку. За його словами, обленерго не вигадує цифри навмання, а лише множить фактичні витрати на базовий тариф 4,32 грн за кіловат. Якщо людина вчасно передала показники лічильника, то жодних неточностей у платіжці бути не може.

"Є два варіанти, чому платіжка може бути іншою, ніж очікується. Відсутність світла не означає, що людина не буде прати свої речі чи робити інші справи, до яких звикла. Це називається зміщення споживання. Тобто люди активно використовують прилади, коли з’являється електрика", — зазначив Сергій Коваленко.

Другий варіант — громадянин просто забув передати показники, тому обленерго доводиться рахувати обсяг споживання за середнім значенням. Панікувати не треба: достатньо передати реальні показники, а в наступному циклі вони перерахуються.

Коли тарифи на комуналку можуть підняти

Раніше ми розповідали, що в тексті меморандуму про співпрацю України та Міжнародного валютного фонду є вимога підняти тарифи на комунальні послуги до ринкового рівня. Це необхідно для фінансування проєктів із відновлення енергетики та інших об’єктів критичної інфраструктури.

"Поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду має розпочатися якомога раніше, щоб залучити ресурси для реконструкції та інвестицій. Це має супроводжуватися належним захистом найбільш вразливих домогосподарств", — йдеться в тексті меморандуму.

Проте до нових цін доведеться звикати лише після завершення повномасштабної війни в Україні. Поки не настане мир, ринкові тарифи затверджувати не будуть. Однак до кінця червня 2026 року уряд повинен розробити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть розраховувати на комунальні пільги. Йдеться про військових з інвалідністю, ветеранів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, родини загиблих службовців та ін.

Також ми писали, що буде з цінами на електроенергію, газ і воду в березні 2026 році. Тарифи на комунальні послуги не зміняться порівняно з лютим або січнем, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення.

тарифи комунальні послуги електроенергія YASNO платіжка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
