Україна
Опалювальний сезон добігає кінця — коли "перекриють" тепло українцям

Опалювальний сезон добігає кінця — коли "перекриють" тепло українцям

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 08:20
Кінець опалювального сезону 2025-2026 — коли припинять подачу тепла в оселі українців
Кінець опалювального сезону 2025-2026 років. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшло перше весняне потепління після сильних зимових морозів. З підвищенням температури повітря, у деяких українців виникає питання, коли закінчується опалювальний сезон 2025-2026 років.

Про те, коли відключать опалення в оселях українців у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №830.



Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні

Відповідно до постанови КМУ №812, цей опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, але тепло можуть вимкнути раніше або пізніше. Точна дата ще не відома, все залежатиме від погоди та рішень місцевої влади. 

Відключення опалення залежить від середньодобової температури повітря. Якщо протягом трьох днів поспіль вона буде вище +8 градусів, місцева влада може припинити подачу тепла. Враховується середнє значення за день і ніч. 

"Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С", — зазначається у 8 пункті постанови уряду №830.

Наприклад, якщо вдень +12 градусів, а вночі 0 градусів, середнє — +6, і поки що тепло не вимикають. Тому остаточне завершення опалювального сезону буде залежати від стабільного весняного потепління без нічних заморозків.

Кому повинні були перерахувати платіжки за опалення

З 1 січня 2026 року споживачі не повинні платити за ті дні, коли тепло або вода фактично не надавалися. Постачальники комунальних послуг зобов’язані вести облік відсутніх послуг, а оновлені суми автоматично враховуються у наступних платіжках.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що у випадках, коли через російські обстріли послуги не надавалися, люди не повинні за них платити.

Раніше ми писали, що багато українців скаржаться на високі комунальні платіжки. Хоча тариф на електроенергію не змінився, попри тривалі відключення світла рахунки за січень у багатьох виросли.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон майже закінчився. Деякі громадяни, які топлять дровами, вже бачать, що не встигнуть використати весь запас. Тому постає питання: що робити з залишками деревини.

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон теплопостачання опалення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
