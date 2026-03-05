Конец отопительного сезона 2025-2026 — когда прекратят подачу тепла в дома украинцев

Конец отопительного сезона 2025-2026 годов. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришло первое весеннее потепление после сильных зимних морозов. С повышением температуры воздуха, у некоторых украинцев возникает вопрос, когда же завершится отопительный сезон 2025-2026 годов.

О том, когда отключат отопление в домах украинцев в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №830.

Когда закончится отопительный сезон в Украине

Согласно постановлению КМУ №812, этот отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года, но тепло могут выключить раньше или позже. Точная дата еще не известна, все будет зависеть от погоды и решений местных властей.

Отключение отопления зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если в течение трех дней подряд она будет выше +8 градусов, местные власти могут прекратить подачу тепла. Учитывается среднее значение за день и ночь.

"Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С", — отмечается в 8 пункте постановления правительства №830.

Например, если днем +12 градусов, а ночью 0 градусов, среднее — +6, и пока тепло не выключают. Поэтому окончательное завершение отопительного сезона будет зависеть от стабильного весеннего потепления без ночных заморозков.

Кому должны были пересчитать платежки за отопление

С 1 января 2026 года потребители не должны платить за те дни, когда тепло или вода фактически не предоставлялись. Поставщики коммунальных услуг обязаны вести учет отсутствующих услуг, а обновленные суммы автоматически учитываются в следующих платежках.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что в случаях, когда из-за российских обстрелов услуги не предоставлялись, люди не должны за них платить.

Ранее мы писали, что многие украинцы жалуются на высокие коммунальные платежки. Хотя тариф на электроэнергию не изменился, несмотря на длительные отключения света счета за январь у многих выросли.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон почти закончился. Некоторые граждане, которые топят дровами, уже видят, что не успеют использовать весь запас. Поэтому возникает вопрос: что делать с остатками древесины.