Тарифы на электроэнергию с 30 апреля — что изменится и кто будет платить вдвое больше

Тарифы на электричество — кто будет платить больше после 30 апреля
Во время отопительного сезона некоторые украинцы могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Для таких домохозяйств государство предусмотрело специальный льготный тариф на электроэнергию.
О том, для кого повысят стоимость электроэнергии с 30 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на компанию Yasno.
Для кого предусмотрен льготный тариф на электричество до 30 апреля
Сейчас для большинства бытовых потребителей действует фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт/ч. Однако для некоторых домов в период отопительного сезона установлена более низкая ставка.
До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.
Если же потребление превышает этот лимит, разницу нужно оплачивать по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Льготную ставку могут получить:
- Потребители, у которых уже установлено электрическое отопление.
- Владельцы жилья, которые только устанавливают такую систему и оформляют необходимые документы.
Как оформить льготный тариф
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно официально подтвердить наличие системы электроотопления. Для этого необходимо:
- установить систему электрического отопления в соответствии с техническими нормами и внести ее в техпаспорт жилья;
- зарегистрировать электроотопление у оператора системы распределения;
- подать техпаспорт жилья и документы, подтверждающие право собственности;
- подать заявление на применение льготного тарифа и пройти техническую проверку оборудования.
После завершения всех процедур домохозяйство сможет оплачивать электроэнергию по сниженной цене — в пределах установленного лимита потребления.
Ранее мы писали, что газоснабжающие компании опубликовали тарифы для населения на март 2026 года. Стоимость кубометра газа отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.
Также мы рассказывали, что после сильных зимних морозов в Украину пришло первое весеннее потепление. Из-за повышения температуры воздуха многие украинцы начали интересоваться, когда завершится отопительный сезон 2025-2026 годов.
Читайте Новини.LIVE!