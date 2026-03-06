Тарифы на электроэнергию с 30 апреля — что изменится и кто будет платить вдвое больше

Стоимость электричества после 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Во время отопительного сезона некоторые украинцы могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Для таких домохозяйств государство предусмотрело специальный льготный тариф на электроэнергию.

О том, для кого повысят стоимость электроэнергии с 30 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на компанию Yasno.

Реклама

Читайте также:

Для кого предусмотрен льготный тариф на электричество до 30 апреля

Сейчас для большинства бытовых потребителей действует фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт/ч. Однако для некоторых домов в период отопительного сезона установлена более низкая ставка.

До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.

Стоимость электричества для потребителей с электроотоплением. Фото: Скриншот/Yasno

Если же потребление превышает этот лимит, разницу нужно оплачивать по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Льготную ставку могут получить:

Потребители, у которых уже установлено электрическое отопление. Владельцы жилья, которые только устанавливают такую систему и оформляют необходимые документы.

Как оформить льготный тариф

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно официально подтвердить наличие системы электроотопления. Для этого необходимо:

установить систему электрического отопления в соответствии с техническими нормами и внести ее в техпаспорт жилья;

зарегистрировать электроотопление у оператора системы распределения;

подать техпаспорт жилья и документы, подтверждающие право собственности;

подать заявление на применение льготного тарифа и пройти техническую проверку оборудования.

После завершения всех процедур домохозяйство сможет оплачивать электроэнергию по сниженной цене — в пределах установленного лимита потребления.

Ранее мы писали, что газоснабжающие компании опубликовали тарифы для населения на март 2026 года. Стоимость кубометра газа отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.

Также мы рассказывали, что после сильных зимних морозов в Украину пришло первое весеннее потепление. Из-за повышения температуры воздуха многие украинцы начали интересоваться, когда завершится отопительный сезон 2025-2026 годов.