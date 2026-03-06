Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы на электричество — кто будет платить больше после 30 апреля

Тарифы на электричество — кто будет платить больше после 30 апреля

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 05:45
Тарифы на электроэнергию с 30 апреля — что изменится и кто будет платить вдвое больше
Стоимость электричества после 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Во время отопительного сезона некоторые украинцы могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Для таких домохозяйств государство предусмотрело специальный льготный тариф на электроэнергию.

О том, для кого повысят стоимость электроэнергии с 30 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на компанию Yasno.

Реклама
Читайте также:

Для кого предусмотрен льготный тариф на электричество до 30 апреля

Сейчас для большинства бытовых потребителей действует фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт/ч. Однако для некоторых домов в период отопительного сезона установлена более низкая ставка.

До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.

null
Стоимость электричества для потребителей с электроотоплением. Фото: Скриншот/Yasno

Если же потребление превышает этот лимит, разницу нужно оплачивать по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт/ч. Льготную ставку могут получить:

  1. Потребители, у которых уже установлено электрическое отопление.
  2. Владельцы жилья, которые только устанавливают такую систему и оформляют необходимые документы.

Как оформить льготный тариф

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно официально подтвердить наличие системы электроотопления. Для этого необходимо:

  • установить систему электрического отопления в соответствии с техническими нормами и внести ее в техпаспорт жилья;
  • зарегистрировать электроотопление у оператора системы распределения;
  • подать техпаспорт жилья и документы, подтверждающие право собственности;
  • подать заявление на применение льготного тарифа и пройти техническую проверку оборудования.

После завершения всех процедур домохозяйство сможет оплачивать электроэнергию по сниженной цене — в пределах установленного лимита потребления.

Ранее мы писали, что газоснабжающие компании опубликовали тарифы для населения на март 2026 года. Стоимость кубометра газа отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.

Также мы рассказывали, что после сильных зимних морозов в Украину пришло первое весеннее потепление. Из-за повышения температуры воздуха многие украинцы начали интересоваться, когда завершится отопительный сезон 2025-2026 годов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифы коммунальные услуги электроэнергия электроснабжение свет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации