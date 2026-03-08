За какие коммунальные услуги придется заплатить даже если в квартире никто не живет

За какие коммунальные услуги нужно платить независимо от потребления. Фото: Новини.LIVE

Украинцы должны оплачивать некоторые коммунальные услуги даже тогда, когда в жилье никто не проживает. Это предусмотрено законодательством и типовыми договорами с поставщиками услуг. Часть платежей начисляется не за фактическое пользование, а за сам факт владения квартирой или ее подключения к коммунальным сетям.

О том, какие коммунальные услуги придется оплачивать в 2026 году даже если в квартире никто не проживает, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За какие услуги оплата обязательна

Прежде всего речь идет об оплате за содержание дома и придомовой территории. Этот взнос обязателен для всех совладельцев многоквартирного дома. За эти средства оплачивают:

уборка;

освещение подъездов;

обслуживание общего имущества;

ремонты и работу управляющей компании.

Начисление осуществляется независимо от того, проживает ли кто-то в квартире.

Также сложно избежать платы за централизованное отопление, если дом подключен к теплосети. Даже когда батареи перекрыты, тепло частично попадает в квартиру через стояки.

Поэтому плата обычно начисляется по площади жилья. Полностью отключить квартиру от централизованного отопления можно только после прохождения специальной процедуры и получения необходимых разрешений.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то здесь все зависит от счетчиков. Если они установлены и вода фактически не используется, оплачивать ее объем не нужно. В то же время абонентская плата за подключение к сети остается обязательной.

Нужно ли платить за доставку газа, если им не пользуются

Отдельно начисляется плата за доставку газа. Как объясняют в Закарпатском филиале "Газсети", все потребители, чьи дома подключены к газораспределительной системе, должны оплачивать услугу распределения газа даже в случае, если газ не используется.

Тариф на эту услугу устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Такая оплата взимается не за фактическое потребление, а за саму услугу — доставку газа в дом и обслуживание газовых сетей.

Фактически этот платеж обеспечивает постоянный доступ к газораспределительной системе. Прекратить начисления можно только в одном случае — если квартиру официально отключить от газоснабжения.

Для этого нужно обратиться в Газсети, где проведут механическое отключение жилья от сети. После завершения процедуры плата за доставку газа больше не будет начисляться.

