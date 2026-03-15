Ночной тариф в Украине — цена за киловатт электричества с 1 апреля

Ночной тариф в Украине — цена за киловатт электричества с 1 апреля

Дата публикации 15 марта 2026 11:35
Ночной тариф в Украине — цена за киловатт электричества с 1 апреля
Мужчина проверяет показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

В апреле большинство украинцев продолжит платить за электричество по тарифу — 4,32 грн/кВт-час. Однако потребители, которые установили зонные счетчики, могут существенно сэкономить.

О том, сколько будут платить за электроэнергию владельцы зонных счетчиков с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Стоимость электричества в Украине с 1 апреля 2026 года

Согласно заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, правительство приняло решение продлить действие механизма ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.

"Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-ч", — отметила Свириденко.

Кроме того, для домохозяйств, которые используют электроотопление, остается в силе льготная стоимость электроэнергии:

  • если ежемесячное потребление не превышает 2 тысячи кВт-ч, тариф составит 2,64 грн за кВт-ч;
  • если же объем использованной электроэнергии будет больше установленного лимита, тогда будет применяться стандартная цена — 4,32 грн за кВт-ч.

Сколько будут платить за электричество владельцы зонных счетчиков с 1 апреля

На сайте Министерства энергетики Украины отмечается, что ночной тариф на электроэнергию — это способ платить меньше за свет в определенные часы. Но для этого нужно установить специальный электросчетчик, который считает потребленное электричество отдельно в зависимости от времени суток.

Двухзонный счетчик делит день на два периода:

  1. День — с 7:00 до 23:00. В это время действует обычная цена за электроэнергию — 4,32 грн/кВт-час.
  2. Ночь — с 23:00 до 7:00. В этот период тариф вдвое дешевле (оплата составляет 50% от стандартной — 2,16 грн/кВт-ч).
Стоимость электричества для владельцев зонных счетчиков. Фото: Скриншот/Минэнерго

Трехзонный счетчик имеет уже три разных тарифа в течение суток:

  1. Обычный тариф: 07:00-08:00, 11:00-20:00 и 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч.
  2. Самый низкий тариф (коэффициент 0,4): ночью с 23:00 до 07:00 — 1,73 грн/кВт-ч.
  3. Повышенный тариф (коэффициент 1,5) работает в часы пиковой нагрузки: 08:00-11:00 и 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч.

Ночной тариф особенно выгоден для тех, у кого электрическое отопление или много электроприборов в доме. Например, в ночное время можно запускать стиральную машину, нагревать воду в бойлере, пользоваться мультиваркой, кондиционером, хлебопечкой или обогревателем. Это позволяет заметно сэкономить на оплате электроэнергии.

Ранее мы писали, что даже если в квартире никто не живет, украинцы все равно должны платить за часть коммунальных услуг. Некоторые платежи начисляют не за то, реально ли вы пользуетесь услугами, а просто потому, что квартира подключена к сетям.

Также мы рассказывали, что при наличии долга за электроэнергию, поставщик может отключить свет. Но есть два исключения: это не делают на временно оккупированных территориях и там, где идут активные боевые действия.

тарифы электроснабжение свет Электричество платежки
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
