Можно остаться без света — кого отрежут от сети в 2026 году

В марте 2022 года в Украине ввели запрет на отключение коммунальных услуг из-за долгов. Такое решение приняли после введения военного положения. Однако сейчас этот мораторий уже не действует, поэтому должников снова могут отключать от электроснабжения.

О том, могут ли украинцы с долгами за свет остаться без электроснабжения в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 29 декабря 2023 года №1405.

Действует ли запрет на отключение от электроснабжения сейчас

Согласно документу, поставщики электроэнергии имеют право прекращать подачу света, если потребитель имеет задолженность. Однако есть два исключения. Отключение не применяют:

на временно оккупированных территориях;

на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Из-за какой суммы долга можно остаться без света

Законодательство не устанавливает четкой суммы долга, после которой обязательно отключают электроэнергию. Поэтому поставки могут прекратить даже из-за небольшой задолженности.

Каждую ситуацию рассматривают отдельно. Важную роль играет то, как долго человек не платит за электроэнергию. Чем дольше длится долг, тем больше вероятность отключения.

Также учитывают платежную дисциплину. Если потребитель ранее регулярно оплачивал счета, но временно испытывает финансовые трудности, ему могут предложить рассрочку.

Как происходит отключение от электроснабжения

Отключение электроэнергии не происходит без предупреждения. Поставщик обязан заранее уведомить потребителя о таком решении.

Согласно Правилам розничного рынка электрической энергии, предупреждение должны прислать не позднее чем за пять рабочих дней до запланированной даты отключения.

Кроме того, энергетические компании могут сами определять размер задолженности, после которой прекращают поставки электроэнергии. В некоторых случаях потребителям предлагают реструктуризацию долга — это позволяет постепенно выплатить задолженность, не оплачивая всю сумму сразу.

