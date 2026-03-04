Не все деньги блокируют — какую сумму можно снимать при аресте счетов в 2026 году

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны возможность свободно пользоваться собственными деньгами является очень важной. Однако ситуации, когда банковские счета граждан блокируются, все же случаются.

О том, как украинцы могут получить доступ к заблокированным счетам и какую сумму можно снимать ежемесячно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

На какие счета могут наложить арест

Арест может быть наложен на все счета физического лица, независимо от их назначения. Соответствующее решение принимает государственный или частный исполнитель в рамках исполнительного производства.

В то же время закон предусматривает исключения, а также механизмы, которые позволяют:

полностью снять ограничения с отдельных счетов;

частично пользоваться средствами даже во время ареста.

Как получить доступ к средствам во время военного положения

Действующее законодательство позволяет должнику ежемесячно пользоваться частью средств — в пределах 17 294 гривен (это соответствует двум минимальным зарплатам в 2026 году).

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно:

подать заявление исполнителю;

указать номер счета и банк, в котором он открыт;

обратиться с просьбой определить этот счет для расходных операций.

После получения заявления исполнитель должен в течение двух рабочих дней принять решение и сразу сообщить о нем в банк. После этого человек сможет пользоваться определенной суммой ежемесячно.

Что нужно знать о счетах специального назначения

Отдельно закон выделяет счета, на которые поступают средства специального назначения. Речь идет, в частности, о:

пенсиях;

стипендиях;

заработной плате;

различных видах социальной помощи.

По закону, взыскание с таких выплат запрещено. Однако на практике эти средства часто зачисляются на обычные текущие счета из-за технических особенностей банков. Именно поэтому они могут попасть под арест.

Если счет с социальными или другими защищенными выплатами был арестован, необходимо:

Обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста. Приложить документы, подтверждающие специальное назначение средств.

Это могут быть справки из банка, от работодателя или из Пенсионного фонда или иного органа, который начисляет эти средства. После рассмотрения документов исполнитель должен снять арест с таких средств.

Когда арест могут отменить полностью

Арест счета не является постоянным. Его могут снять, если, например, долг полностью погашен, исполнительное производство завершено или соответствующий документ вернули в суд. Также это возможно в случае отмены решения суда или если сам документ признают не подлежащим исполнению.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине продолжает действовать процедура ареста имущества за долги. Это касается неуплаты коммуналки, алиментов, зарплат и других финансовых обязательств. Но закон также определяет, какое имущество забирать нельзя.

Также мы рассказывали, что ФЛП должны вовремя платить налоги и взносы (единый налог, ЕСВ, военный сбор и т. д.), иначе появляется долг. Налоговая может прислать требование, а если его проигнорировать — начать принудительное взыскание. При этом такие действия возможны только после достижения определенной суммы задолженности.