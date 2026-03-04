Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Рахунок під арештом — яку суму може знімати боржник щомісяця у 2026 році

Рахунок під арештом — яку суму може знімати боржник щомісяця у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 16:12
Не всі гроші можуть заблокувати — яку суму можна знімати при арешті рахунків у 2026 році
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни можливість вільно користуватися власними грошима є життєво необхідною. Однак ситуації, коли банківські рахунки громадян блокуються, все ж трапляються. 

Про те, як українці можуть отримати доступ до заблокованих рахунків та яку суму можна знімати щомісяця у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама
Читайте також:

На які рахунки можуть накласти арешт

Арешт може бути накладений на всі рахунки фізичної особи, незалежно від їх призначення. Відповідне рішення ухвалює державний або приватний виконавець у межах виконавчого провадження.

Водночас закон передбачає винятки, а також механізми, які дозволяють:

  • повністю зняти обмеження з окремих рахунків;
  • частково користуватися коштами навіть під час арешту.

Як отримати доступ до коштів під час воєнного стану

Чинне законодавство дозволяє боржнику щомісяця користуватися частиною коштів — у межах 17 294 гривень (це відповідає двом мінімальним зарплатам у 2026 році).

Щоб скористатися цим правом, потрібно:

  • подати заяву виконавцю;
  • вказати номер рахунку та банк, у якому він відкритий;
  • звернутися з проханням визначити цей рахунок для видаткових операцій.

Після отримання заяви виконавець має протягом двох робочих днів ухвалити рішення та одразу повідомити про нього банк. Після цього людина зможе користуватися визначеною сумою щомісяця.

Що потрібно знати про рахунки спеціального призначення

Окремо закон виділяє рахунки, на які надходять кошти спеціального призначення. Йдеться, зокрема, про:

  • пенсії;
  • стипендії;
  • заробітну плату;
  • різні види соціальної допомоги.

За законом, стягнення з таких виплат заборонене. Проте на практиці ці кошти часто зараховуються на звичайні поточні рахунки через технічні особливості банків. Саме тому вони можуть потрапити під арешт.

Якщо рахунок із соціальними чи іншими захищеними виплатами був арештований, необхідно:

  1. Звернутися до виконавця із заявою про зняття арешту.
  2. Додати документи, які підтверджують спеціальне призначення коштів.

Це можуть бути довідки з банку, від роботодавця або з Пенсійного фонду чи іншого органу, який нараховує ці кошти. Після розгляду документів виконавець має зняти арешт із таких коштів.

Коли арешт можуть скасувати повністю

Арешт рахунку не є постійним. Його можуть зняти, якщо, наприклад, борг повністю погашено, виконавче провадження завершене або відповідний документ повернули до суду. Також це можливо у разі скасування рішення суду чи якщо сам документ визнають таким, що не підлягає виконанню.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні продовжує діяти процедура арешту майна за борги. Це стосується несплати комуналки, аліментів, зарплат та інших фінансових зобов’язань. Але закон також визначає, яке майно забирати не можна.

Також ми розповідали, що ФОПи мають вчасно платити податки й внески (єдиний податок, ЄСВ, військовий збір тощо), інакше з’являється борг. Податкова може надіслати вимогу, а якщо її проігнорувати — почати примусове стягнення. Водночас такі дії можливі лише після досягнення певної суми заборгованості.

гроші борги фінанси рахунки блокування
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації