Не всі гроші можуть заблокувати — яку суму можна знімати при арешті рахунків у 2026 році

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни можливість вільно користуватися власними грошима є життєво необхідною. Однак ситуації, коли банківські рахунки громадян блокуються, все ж трапляються.

Про те, як українці можуть отримати доступ до заблокованих рахунків та яку суму можна знімати щомісяця у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Читайте також:

На які рахунки можуть накласти арешт

Арешт може бути накладений на всі рахунки фізичної особи, незалежно від їх призначення. Відповідне рішення ухвалює державний або приватний виконавець у межах виконавчого провадження.

Водночас закон передбачає винятки, а також механізми, які дозволяють:

повністю зняти обмеження з окремих рахунків;

частково користуватися коштами навіть під час арешту.

Як отримати доступ до коштів під час воєнного стану

Чинне законодавство дозволяє боржнику щомісяця користуватися частиною коштів — у межах 17 294 гривень (це відповідає двом мінімальним зарплатам у 2026 році).

Щоб скористатися цим правом, потрібно:

подати заяву виконавцю;

вказати номер рахунку та банк, у якому він відкритий;

звернутися з проханням визначити цей рахунок для видаткових операцій.

Після отримання заяви виконавець має протягом двох робочих днів ухвалити рішення та одразу повідомити про нього банк. Після цього людина зможе користуватися визначеною сумою щомісяця.

Що потрібно знати про рахунки спеціального призначення

Окремо закон виділяє рахунки, на які надходять кошти спеціального призначення. Йдеться, зокрема, про:

пенсії;

стипендії;

заробітну плату;

різні види соціальної допомоги.

За законом, стягнення з таких виплат заборонене. Проте на практиці ці кошти часто зараховуються на звичайні поточні рахунки через технічні особливості банків. Саме тому вони можуть потрапити під арешт.

Якщо рахунок із соціальними чи іншими захищеними виплатами був арештований, необхідно:

Звернутися до виконавця із заявою про зняття арешту. Додати документи, які підтверджують спеціальне призначення коштів.

Це можуть бути довідки з банку, від роботодавця або з Пенсійного фонду чи іншого органу, який нараховує ці кошти. Після розгляду документів виконавець має зняти арешт із таких коштів.

Коли арешт можуть скасувати повністю

Арешт рахунку не є постійним. Його можуть зняти, якщо, наприклад, борг повністю погашено, виконавче провадження завершене або відповідний документ повернули до суду. Також це можливо у разі скасування рішення суду чи якщо сам документ визнають таким, що не підлягає виконанню.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні продовжує діяти процедура арешту майна за борги. Це стосується несплати комуналки, аліментів, зарплат та інших фінансових зобов’язань. Але закон також визначає, яке майно забирати не можна.

Також ми розповідали, що ФОПи мають вчасно платити податки й внески (єдиний податок, ЄСВ, військовий збір тощо), інакше з’являється борг. Податкова може надіслати вимогу, а якщо її проігнорувати — почати примусове стягнення. Водночас такі дії можливі лише після досягнення певної суми заборгованості.