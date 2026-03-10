Можна залишитись без світла — кого відрізають від мережі у 2026 році

Відключення від електропостачання. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2022 року в Україні запровадили заборону на відключення комунальних послуг через борги. Таке рішення ухвалили після введення воєнного стану. Однак зараз цей мораторій уже не діє, тому боржників знову можуть відключати від електропостачання.

Про те, чи можуть українці з боргами за світло залишитись без електропостачання у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 29 грудня 2023 року №1405.

Чи діє заборона на відключення від електропостачання зараз

Згідно з документом, постачальники електроенергії мають право припиняти подачу світла, якщо споживач має заборгованість. Однак є два винятки. Відключення не застосовують:

на тимчасово окупованих територіях;

на територіях, де тривають активні бойові дії.

Через яку суму боргу можна залишитись без світла

Законодавство не встановлює чіткої суми боргу, після якої обов’язково відключають електроенергію. Тому постачання можуть припинити навіть через невелику заборгованість.

Кожну ситуацію розглядають окремо. Важливу роль відіграє те, як довго людина не платить за електроенергію. Чим довше триває борг, тим більша ймовірність відключення.

Також враховують платіжну дисципліну. Якщо споживач раніше регулярно оплачував рахунки, але тимчасово має фінансові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку.

Як відбувається відключення від електропостачання

Відключення електроенергії не відбувається без попередження. Постачальник зобов’язаний заздалегідь повідомити споживача про таке рішення.

Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, попередження повинні надіслати не пізніше ніж за п’ять робочих днів до запланованої дати відключення.

Крім того, енергетичні компанії можуть самі визначати розмір заборгованості, після якої припиняють постачання електроенергії. У деяких випадках споживачам пропонують реструктуризацію боргу — це дозволяє поступово виплатити заборгованість, не сплачуючи всю суму одразу.

