Квитанції про оплату за газ та електрику — скільки років потрібно зберігати документи

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Після сплати комунальних послуг українцям радять не викидати квитанції. Ці документи можуть знадобитись у майбутньому та зберегти гроші споживачеві.

Про те, скільки років потрібно зберігати квитанції за оплачені комунальні послуги та для чого це потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Безоплатної правничої допомоги".

Чому варто зберігати квитанції про сплату комуналки

Українцям рекомендують зберігати документи за електроенергію, газ, воду та інші житлово-комунальні послуги протягом п’яти років. Квитанції підтверджують факт оплати й допомагають захистити права споживачів у конфліктних ситуаціях із постачальниками.

Юристи наголошують, що збереження платіжних документів — це не формальність, а реальний метод захисту коштів та прав споживача. Навіть ті, хто платить вчасно, можуть зіткнутися з непорозуміннями через технічні помилки в системах обліку або загублені дані.

Такі проблеми іноді призводять до появи фіктивної заборгованості. У таких випадках саме квитанції доводять, що оплата була здійснена повністю та своєчасно.

Документи також грають важливу роль у судових розглядах, дозволяючи довести відсутність боргу і захистити права споживача у суперечках із житлово-комунальними підприємствами. Платіжні документи особливо потрібні:

при помилках у нарахуваннях після зміни тарифів, коли суми в платіжках невірні;

при технічних збоях у базах постачальників, коли інформація про платежі втрачається або відображається неправильно;

через людський фактор — неточності працівників або їх недобросовісні дії часто призводять до появи фіктивних боргів.

Чи слід зберігати електронні квитанції

Фахівці зазначають, що електронні квитанції, отримані при онлайн-оплаті через банки, мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Суди визнають їх як підтвердження оплати. Важливо, щоб електронний документ містив усі необхідні реквізити:

суму та дату платежу;

дані отримувача коштів;

підтвердження банку у цифровому форматі.

Якщо паперовий документ не має печатки, спеціалісти радять звернутися до банку для отримання офіційного підтвердження з підписом та штампом. Також можна замовити виписку з банку, яка містить усі здійснені платежі за конкретний період.

