Головна Економіка Поїздки за кордон будуть впливати на соцвиплати — які зміни пропонує влада

Поїздки за кордон будуть впливати на соцвиплати — які зміни пропонує влада

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 18:05
Дані про виїзд за кордон впливатимуть на субсидії та пільги — які зміни готує уряд
Як виїзд за кордон впливатиме на субсидії та пільги. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який розширює повноваження Державної прикордонної служби, а також впливатиме на отримання субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги. 

Про те, що зміниться для отримувачів соціальних виплат, якщо закон буде ухвалено, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пояснювальну записку до законопроєкту № 15055.

Які зміни пропонує уряд

Документ пропонує зміни до статті 19 Закону "Про Державну прикордонну службу України". Він передбачає, що Пенсійний фонд отримає можливість користуватися інтегрованою міжвідомчою інформаційно-комунікаційною системою. Вона зберігає дані про:

  • людей;
  • транспортні засоби;
  • вантажі, що перетинають державний кордон.
Пояснювальна записка до законопроєкту. Фото: Скриншот

Законопроєкт також розширює повноваження Державної прикордонної служби. 

Як новий законопроєкт може вплинути на отримувачів субсидій та пільг

Якщо документ буде ухвалено, прикордонники отримають обов’язок надавати центральному органу виконавчої влади, який відповідає за пенсійне забезпечення та облік осіб, що підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню, необхідну інформацію про перетин кордону.

Йдеться про дані щодо громадян, які перетинали державний кордон України або в’їжджали на тимчасово окуповані території та виїжджали з них через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Ця інформація буде використовуватися для здійснення державного соціального та пенсійного страхування, а також при призначенні субсидій, пільг, соціальної допомоги та інших державних виплат.

Раніше ми писали, що українці, які опалюють житло твердим паливом і не мають центрального опалення, газу чи електроопалення, можуть отримати окрему субсидію. Вона допомагає оплатити дрова, вугілля, скраплений газ або рідке паливо.

Також ми розповідали, що за законом деякі комунальні послуги потрібно оплачувати навіть тоді, коли у квартирі ніхто не живе. Такі платежі нараховують не за користування послугами, а за те, що житло підключене до комунальних мереж.

комунальні послуги субсидії пільги соцвиплати виїзд за кордон
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
