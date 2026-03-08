Данные о выезде за границу будут влиять на субсидии и льготы — какие изменения готовят украинцам

Как выезд за границу будет влиять на субсидии и льготы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который расширяет полномочия Государственной пограничной службы, а также будет влиять на получение субсидий, льгот и других видов социальной помощи.

О том, что изменится для получателей социальных выплат, если закон будет принят, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пояснительную записку к законопроекту № 15055.

Какие изменения предлагает правительство

Документ предлагает изменения в статью 19 Закона "О Государственной пограничной службе Украины". Он предусматривает, что Пенсионный фонд получит возможность пользоваться интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системой. Она хранит данные о:

людях;

транспортных средствах;

грузах, пересекающих государственную границу.

Пояснительная записка к законопроекту. Фото: Скриншот

Законопроект также расширяет полномочия Государственной пограничной службы.

Как новый законопроект может повлиять на получателей субсидий и льгот

Если документ будет принят, пограничники получат обязанность предоставлять центральному органу исполнительной власти, который отвечает за пенсионное обеспечение и учет лиц, подлежащих обязательному государственному социальному страхованию, необходимую информацию о пересечении границы.

Речь идет о данных о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории и выезжали из них через контрольные пункты въезда-выезда.

Эта информация будет использоваться для осуществления государственного социального и пенсионного страхования, а также при назначении субсидий, льгот, социальной помощи и других государственных выплат.

