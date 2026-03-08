Видео
Поездки за границу будут влиять на соцвыплаты — что могут изменить в 2026

Поездки за границу будут влиять на соцвыплаты — что могут изменить в 2026

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 18:05
Данные о выезде за границу будут влиять на субсидии и льготы — какие изменения готовят украинцам
Как выезд за границу будет влиять на субсидии и льготы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который расширяет полномочия Государственной пограничной службы, а также будет влиять на получение субсидий, льгот и других видов социальной помощи.

О том, что изменится для получателей социальных выплат, если закон будет принят, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пояснительную записку к законопроекту № 15055.

Читайте также:

Какие изменения предлагает правительство

Документ предлагает изменения в статью 19 Закона "О Государственной пограничной службе Украины". Он предусматривает, что Пенсионный фонд получит возможность пользоваться интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системой. Она хранит данные о:

  • людях;
  • транспортных средствах;
  • грузах, пересекающих государственную границу.
null
Пояснительная записка к законопроекту. Фото: Скриншот

Законопроект также расширяет полномочия Государственной пограничной службы.

Как новый законопроект может повлиять на получателей субсидий и льгот

Если документ будет принят, пограничники получат обязанность предоставлять центральному органу исполнительной власти, который отвечает за пенсионное обеспечение и учет лиц, подлежащих обязательному государственному социальному страхованию, необходимую информацию о пересечении границы.

Речь идет о данных о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории и выезжали из них через контрольные пункты въезда-выезда.

Эта информация будет использоваться для осуществления государственного социального и пенсионного страхования, а также при назначении субсидий, льгот, социальной помощи и других государственных выплат.

Ранее мы писали, что украинцы, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют центрального отопления, газа или электроотопления, могут получить отдельную субсидию. Она помогает оплатить дрова, уголь, сжиженный газ или жидкое топливо.

Также мы рассказывали, что по закону некоторые коммунальные услуги нужно оплачивать даже тогда, когда в квартире никто не живет. Такие платежи начисляют не за пользование услугами, а за то, что жильё подключено к коммунальным сетям.

Ваша пробная версия Premium закончилась

коммунальные услуги субсидии льготы соцвыплаты выезд за границу
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
