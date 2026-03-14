Комунальні пільги для людей з інвалідністю — хто має право на знижки у 2026 році

Для підтримки вразливих категорій населення держава передбачила чимало пільг. Вони допомагають зменшити фінансові витрати багатьох громадян, зокрема людей з інвалідністю.

Чи надають комунальні пільги людям з інвалідністю у 2026 році

Фахівці системи Безоплатної правничої допомоги пояснюють, що якщо інвалідність виникла через звичайне захворювання, закон не дає автоматичних знижок на житло чи комунальні послуги. Але місцева влада може самостійно надавати додаткові пільги малозабезпеченим людям за рахунок бюджету громади.

Також є інший інструмент підтримки — субсидія. Щоб отримати допомогу на оплату комуналки, людям з інвалідністю I, II або III групи потрібно оформити її через органи соціального захисту населення. Субсидії діють на газ, опалення, воду та електроенергію за стандартними правилами.

Комунальні пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни

В Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради зазначають, що повні пільги передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни (I, II або III групи). Вони отримують 100% знижку на комунальні послуги й можуть безплатно отримувати тверде паливо та скраплений газ у межах встановлених норм.

Пільги поширюються не тільки на пільговика, а й на членів його сім’ї:

чоловіка або дружину;

непрацездатних батьків;

неповнолітніх дітей (до 18 років);

осіб під опікою чи піклуванням, які живуть разом;

дорослих дітей з інвалідністю I або II групи з дитинства.

Особливі правила передбачені для сімей, де всі члени непрацездатні. Для таких родин газ для опалення надається на подвійну норму — 42 кв. м на кожного пільговика і 21 кв. м на сім’ю.

Які документи потрібно подати для оформлення пільг

Щоб оформити пільги на комуналку для людей з інвалідністю через війну, треба подати:

заяву на пільги ЖКП;

копію довідки про РНОКПП;

заяву для внесення даних до ЄДАРП;

копію паспорта з пред’явленням оригіналу;

копії документів, що підтверджують право пільговика та членів сім’ї на пільги.

Виходить, що право на пільги та їх перелік залежить і від групи інвалідності, і від категорії людини. Пільги, включно з повним покриттям житла та комуналки, можна отримати тільки, якщо поєднуються обидва фактори — наприклад, інвалідність плюс статус учасника війни.

