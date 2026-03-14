Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Підтримка людей з інвалідністю — хто має право на комунальні пільги у 2026

Підтримка людей з інвалідністю — хто має право на комунальні пільги у 2026

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 08:20
Комунальні пільги для людей з інвалідністю — хто має право на знижки у 2026 році
Комунальні пільги для людей з інвалідністю. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Для підтримки вразливих категорій населення держава передбачила чимало пільг. Вони допомагають зменшити фінансові витрати багатьох громадян, зокрема людей з інвалідністю.

Про те, чи передбачені комунальні пільги для людей з інвалідністю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи надають комунальні пільги людям з інвалідністю у 2026 році

Фахівці системи Безоплатної правничої допомоги пояснюють, що якщо інвалідність виникла через звичайне захворювання, закон не дає автоматичних знижок на житло чи комунальні послуги. Але місцева влада може самостійно надавати додаткові пільги малозабезпеченим людям за рахунок бюджету громади.

Також є інший інструмент підтримки — субсидія. Щоб отримати допомогу на оплату комуналки, людям з інвалідністю I, II або III групи потрібно оформити її через органи соціального захисту населення. Субсидії діють на газ, опалення, воду та електроенергію за стандартними правилами.

Комунальні пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни

В Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради зазначають, що повні пільги передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни (I, II або III групи). Вони отримують 100% знижку на комунальні послуги й можуть безплатно отримувати тверде паливо та скраплений газ у межах встановлених норм.

Пільги поширюються не тільки на пільговика, а й на членів його сім’ї:

  • чоловіка або дружину;
  • непрацездатних батьків;
  • неповнолітніх дітей (до 18 років);
  • осіб під опікою чи піклуванням, які живуть разом;
  • дорослих дітей з інвалідністю I або II групи з дитинства.

Особливі правила передбачені для сімей, де всі члени непрацездатні. Для таких родин газ для опалення надається на подвійну норму — 42 кв. м на кожного пільговика і 21 кв. м на сім’ю.

Які документи потрібно подати для оформлення пільг

Щоб оформити пільги на комуналку для людей з інвалідністю через війну, треба подати:

  • заяву на пільги ЖКП;
  • копію довідки про РНОКПП;
  • заяву для внесення даних до ЄДАРП;
  • копію паспорта з пред’явленням оригіналу;
  • копії документів, що підтверджують право пільговика та членів сім’ї на пільги.

Виходить, що право на пільги та їх перелік залежить і від групи інвалідності, і від категорії людини. Пільги, включно з повним покриттям житла та комуналки, можна отримати тільки, якщо поєднуються обидва фактори — наприклад, інвалідність плюс статус учасника війни.

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі українські пенсіонери можуть платити за газ набагато менше. Держава запровадила для таких громадян різні пільги та компенсації.

Також ми розповідали, що у Польщі з 1 березня пенсії, допомога по інвалідності та додаткові виплати зростуть на 5,3%. Для перерахунку треба ніяких заявок — підвищення відбувається автоматично.

комунальні послуги інвалідність пільги соціальна допомога особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації