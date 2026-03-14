Коммунальные льготы для людей с инвалидностью — кто имеет право на скидки в 2026 году

Коммунальные льготы для людей с инвалидностью.

Для поддержки уязвимых категорий населения государство предусмотрело немало льгот. Они помогают уменьшить финансовые расходы многих граждан, в том числе людей с инвалидностью.

О том, предусмотрены ли коммунальные льготы для людей с инвалидностью в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Предоставляют ли коммунальные льготы людям с инвалидностью в 2026 году

Специалисты системы Безоплатной правовой помощи объясняют, что если инвалидность возникла из-за обычного заболевания, закон не дает автоматических скидок на жилье или коммунальные услуги. Но местные власти могут самостоятельно предоставлять дополнительные льготы малообеспеченным людям за счет бюджета общины.

Также есть другой инструмент поддержки — субсидия. Чтобы получить помощь на оплату коммуналки, людям с инвалидностью I, II или III группы нужно оформить ее через органы социальной защиты населения. Субсидии действуют на газ, отопление, воду и электроэнергию по стандартным правилам.

Коммунальные льготы для людей с инвалидностью вследствие войны

В Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета отмечают, что полные льготы предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие войны (I, II или III группы). Они получают 100% скидку на коммунальные услуги и могут бесплатно получать твердое топливо и сжиженный газ в пределах установленных норм.

Льготы распространяются не только на льготника, но и на членов его семьи:

мужа или жену;

нетрудоспособных родителей;

несовершеннолетних детей (до 18 лет);

лиц под опекой или попечительством, которые живут вместе;

взрослых детей с инвалидностью I или II группы с детства.

Особые правила предусмотрены для семей, где все члены нетрудоспособны. Для таких семей газ для отопления предоставляется на двойную норму — 42 кв. м на каждого льготника и 21 кв. м на семью.

Какие документы нужно подать для оформления льгот

Чтобы оформить льготы на коммуналку для людей с инвалидностью из-за войны, надо подать:

заявление на льготы ЖКУ;

копию справки о РНОКПП;

заявление для внесения данных в ЕГАРП;

копию паспорта с предъявлением оригинала;

копии документов, подтверждающих право льготника и членов семьи на льготы.

Получается, что право на льготы и их перечень зависит и от группы инвалидности, и от категории человека. Льготы, включая полное покрытие жилья и коммуналки, можно получить только, если сочетаются оба фактора — например, инвалидность плюс статус участника войны.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые украинские пенсионеры могут платить за газ намного меньше. Государство ввело для таких граждан различные льготы и компенсации.

Также мы рассказывали, что в Польше с 1 марта пенсии, пособие по инвалидности и дополнительные выплаты вырастут на 5,3%. Для перерасчета надо никаких заявок — повышение происходит автоматически.