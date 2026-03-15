Как восстановить субсидию в Украине, отмененную из-за выезда за границу

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

В Украине субсидии остаются важным элементом поддержки уязвимых категорий граждан. Однако, если получатель определенный период находится за пределами страны, помощь могут отменить. В такой ситуации возникает вопрос: можно ли возобновить выплаты и как это сделать.

О том, могут ли отменить субсидию из-за длительного пребывания за границей и как восстановить выплаты рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 14 пункт постановления Кабинета Министров Украины №848.

Реклама

Отменят ли субсидию в Украине из-за пребывания за границей

Согласно постановлению Кабмина, жилищная субсидия не выплачивается в случае, если человек находится за границей более 60 дней подряд. Однако законодательством предусмотрены и исключения.

В частности, в этот срок не включаются дни, когда человек находится за границей на лечении, если это подтверждено соответствующими документами. Также не учитывается время пребывания за пределами Украины во время действия военного положения и в течение двух месяцев после его завершения.

Итак, если ваша поездка связана именно с лечением, вам нужно подтвердить этот факт и обратиться с заявлением о возобновлении субсидии.

Как возобновить выплату субсидии в Украине

Для того, чтобы восстановить выплаты украинцам, которые длительное время находились на лечении за рубежом, нужно придерживаться такого алгоритма действий:

Получите медицинское подтверждение лечения

В медицинском учреждении за рубежом нужно взять документ, подтверждающий лечение. Это может быть справка, выписка или другой официальный медицинский документ. В нем обязательно должно быть указано:

Факт прохождения лечения; Период пребывания на лечении (точные даты).

Переведите документы на украинский язык

Если справка выдана на иностранном языке, ее необходимо перевести на украинский. Перевод должен быть официально заверен — нотариусом или специализированным бюро переводов.

Подайте документы в Пенсионный фонд

Для восстановления субсидии нужно подать:

декларацию о доходах;

заявление о назначении или возобновлении субсидии;

медицинские документы, подтверждающие лечение за рубежом.

Подать документы можно через электронный портал Пенсионного фонда — при наличии электронной подписи, а также по почте, отправив заказное письмо в сервисный центр Пенсионного фонда по месту регистрации в Украине.

Как избежать лишних начислений за коммунальные услуги в Украине

Если в жилье установлены счетчики, во время вашего отсутствия не должны начислять оплату за газ, воду или электроэнергию. Чтобы избежать лишних платежей, стоит:

написать заявление с просьбой провести перерасчет;

предоставить копию документа, подтверждающего лечение;

сообщить поставщикам услуг (газовую службу, энергокомпанию, водоканал) о временном отсутствии.

В таком случае могут остаться только обязательные платежи, например плата за доставку газа или придомовую территорию.

