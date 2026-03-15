Главная Экономика Как восстановить субсидию в Украине, отмененную из-за выезда за границу

Дата публикации 15 марта 2026 16:25
Как восстановить субсидию в Украине, отмененную из-за выезда за границу
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

В Украине субсидии остаются важным элементом поддержки уязвимых категорий граждан. Однако, если получатель определенный период находится за пределами страны, помощь могут отменить. В такой ситуации возникает вопрос: можно ли возобновить выплаты и как это сделать.

О том, могут ли отменить субсидию из-за длительного пребывания за границей и как восстановить выплаты рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 14 пункт постановления Кабинета Министров Украины №848.

Отменят ли субсидию в Украине из-за пребывания за границей

Согласно постановлению Кабмина, жилищная субсидия не выплачивается в случае, если человек находится за границей более 60 дней подряд. Однако законодательством предусмотрены и исключения.

В частности, в этот срок не включаются дни, когда человек находится за границей на лечении, если это подтверждено соответствующими документами. Также не учитывается время пребывания за пределами Украины во время действия военного положения и в течение двух месяцев после его завершения.

Итак, если ваша поездка связана именно с лечением, вам нужно подтвердить этот факт и обратиться с заявлением о возобновлении субсидии.

Как возобновить выплату субсидии в Украине

Для того, чтобы восстановить выплаты украинцам, которые длительное время находились на лечении за рубежом, нужно придерживаться такого алгоритма действий:

  • Получите медицинское подтверждение лечения

В медицинском учреждении за рубежом нужно взять документ, подтверждающий лечение. Это может быть справка, выписка или другой официальный медицинский документ. В нем обязательно должно быть указано:

  1. Факт прохождения лечения;
  2. Период пребывания на лечении (точные даты).
  • Переведите документы на украинский язык

Если справка выдана на иностранном языке, ее необходимо перевести на украинский. Перевод должен быть официально заверен — нотариусом или специализированным бюро переводов.

  • Подайте документы в Пенсионный фонд

Для восстановления субсидии нужно подать:

  • декларацию о доходах;
  • заявление о назначении или возобновлении субсидии;
  • медицинские документы, подтверждающие лечение за рубежом.

Подать документы можно через электронный портал Пенсионного фонда — при наличии электронной подписи, а также по почте, отправив заказное письмо в сервисный центр Пенсионного фонда по месту регистрации в Украине.

Как избежать лишних начислений за коммунальные услуги в Украине

Если в жилье установлены счетчики, во время вашего отсутствия не должны начислять оплату за газ, воду или электроэнергию. Чтобы избежать лишних платежей, стоит:

  • написать заявление с просьбой провести перерасчет;
  • предоставить копию документа, подтверждающего лечение;
  • сообщить поставщикам услуг (газовую службу, энергокомпанию, водоканал) о временном отсутствии.

В таком случае могут остаться только обязательные платежи, например плата за доставку газа или придомовую территорию.

Ранее мы писали, что в апреле большинство украинцев будет платить за свет по тарифу 4,32 грн/кВт-час. Но те, у кого установлены зонные счетчики, могут экономить в ночные часы.

Также мы рассказывали, что для поддержать тех, кому трудно оплачивать коммунальные счета, государство предлагает различные льготы. Они особенно полезны для людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения.

коммунальные услуги субсидии соцвыплаты социальная помощь выезд за границу
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
