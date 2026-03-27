Українці можуть економити на продуктах у Німеччині: місця з низькими цінами

Продукти в німецькому супермаркеті. Фото: Google Maps

Мешкаючи за кордоном, іноземці можуть шукати способи економії коштів. Українцям у Німеччині доступні різні варіанти, як закупитися продуктами харчування з вигодою. Хтось відвідує супермаркети, де постійно встановлюють великі знижки, а комусь подобається шукати споживчі товари на ринках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть купити продукти дешевше в Німеччині.

Супермаркети з низькими цінами

В Німеччині існує багато продуктових мереж, які вважаються дискаунтерами. Вони знижують вартість товарів за рахунок оптимізації витрат: економлять на логістиці, оформленні торгових залів, кількості працівників тощо. Там постійно діють знижки, акції та розпродажі, а ціни не перевищують середньоринкові.

Згідно з даними порталу ua-migrant.pl, споживачі можуть вигідно закуповуватися в таких супермаркетах Німеччини:

Lidl;

Aldi;

Penny;

Norma;

NP-Markt;

Treff 3000.

Дискаунтери інколи програють великим мережам обмеженим асортиментом, не надто привабливим форматом "магазин-склад" і часто розташуванням у віддалених районах міста, де дешевша оренда. Втім основною перевагою таких закладів є саме мінімальна торгова націнка.

Де ще знайти дешеві продукти в Німеччині

Не лише супермаркети пропонують фінансову вигоду споживачам. Нерідко економія присутня на місцевих ринках, особливо турецьких, де наприкінці дня овочі та фрукти віддають за зниженими цінами. Такому формату торгівлі вдається втримувати доступну вартість товарів завдяки швидким оборотам, мінімальним витратам і прямим джерелам поставок.

Фахівці порталу Rialto Tenders розповіли, що заощадити дозволяють етнічні магазини (турецькі, арабські, балканські, азійські) та благодійні продовольчі організації. Наприклад, Deutsche Tafel продає товари за символічну суму в магазинах: ініціатива спрямована на підтримку людей з низькими доходами.

Плюс можна заходити в пекарні ввечері та купувати хліб або випічку дешевше. Ще один варіант — користуватися оптовим форматом за наявності місця для зберігання продуктів удома та великої родини.

Що ще варто знати українцям

