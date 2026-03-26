Собівартість виробництва зросла на 20%: що буде з цінами на продукти

Продукти харчування в супермаркеті Києва.

Українці спостерігають у супермаркетах зростання ціни на курячі яйця, хліб, молочну продукцію, м'ясо тощо. Поточна вартість споживчих товарів залежить від багатьох факторів, серед яких — логістичні витрати, електроенергія, пальне, зарплати працівникам, податки. Зокрема собівартість виробництва продуктів збільшилася на 15-20% порівняно з минулим сезоном.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Який вплив собівартості виробництва на ціни

Якщо брати сукупно всі елементи, які використовують товаровиробники, то можна говорити про зростання собівартості на 15-20% порівняно з попереднім сезоном. Однак це не означає, що автоматично відбудеться зростання цін. Особливо коли йде мова про експорт вирощуваних культур.

"Те, що ми вирощуємо, коригується на міжнародних ринках. Ми не можемо виростити пшеницю і сказати, що вона буде коштувати 300 доларів, бо ціна в Україні не формується. Ми є членами міжнародної торгівлі, тому ціни залежать від котирування на міжнародних біржах", — зазначив експерт.

За словами Дениса Марчука, дорожчання продукції на іноземних ринках може не відбутися взагалі, а збільшені витрати виробників ляжуть на їх плечі.

Що буде з цінами на продукти в Україні

З іншого боку, українці стикнулися зі зростанням цін на курячі яйця, молоко, м’ясо тощо. Це їжа, вартість якої мало залежить від посівної кампанії. Щодня підприємства витрачають фінансові ресурси на виробництво, реалізацію і перевезення, тому закладають ці фактори в поточні ціни.

"З наближенням великодніх свят, які в цьому сезоні прийдуть раніше, ми будемо, на жаль, бачити ще стрибок цін через великий попит на продукцію. Натомість ранні овочі, вирощені у відкритому ґрунті, будуть дешевшати за рахунок великої пропозиції", — констатував спікер.

Хороші погодні умови і достатній урожай овочів допоможуть цінам спіймати низхідний тренд. Водночас молочний сектор буде страждати: галузь не рентабельна з огляду на високу собівартість виробництва. Денис Марчук спрогнозував втрату по сезону понад 20% для молока екстракласу.

