Україна
Себестоимость производства выросла на 20%: что будет с ценами на продукты

Себестоимость производства выросла на 20%: что будет с ценами на продукты

Дата публикации 26 марта 2026 18:35
Себестоимость производства выросла на 20%: что будет с ценами на продукты
Продукты питания в супермаркете Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы наблюдают в супермаркетах рост цены на куриные яйца, хлеб, молочную продукцию, мясо и пр. Текущая стоимость потребительских товаров зависит от многих факторов, среди которых — логистические расходы, электроэнергия, топливо, зарплаты сотрудникам, налоги. В частности себестоимость производства продуктов увеличилась на 15-20% по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Какое влияние себестоимости производства на цены

Если брать совокупно все элементы, которые используют товаропроизводители, то можно говорить о росте себестоимости на 15-20% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако это не означает, что автоматически произойдет рост цен. Особенно когда речь идет об экспорте выращиваемых культур.

"То, что мы выращиваем, корректируется на международных рынках. Мы не можем вырастить пшеницу и сказать, что она будет стоить 300 долларов, потому что цена в Украине не формируется. Мы являемся членами международной торговли, поэтому цены зависят от котировки на международных биржах", — отметил эксперт.

По словам Дениса Марчука, удорожание продукции на иностранных рынках может не произойти вообще, а увеличенные расходы производителей лягут на их плечи.

Что будет с ценами на продукты в Украине

С другой стороны, украинцы столкнулись с ростом цен на куриные яйца, молоко, мясо. Это еда, стоимость которой мало зависит от посевной кампании. Ежедневно предприятия тратят финансовые ресурсы на производство, реализацию и перевозку, поэтому закладывают эти факторы в текущие цены.

"С приближением пасхальных праздников, которые в этом сезоне придут раньше, мы будем, к сожалению, видеть еще скачок цен из-за большого спроса на продукцию. Зато ранние овощи, выращенные в открытом грунте, будут дешеветь за счет большого предложения", — констатировал спикер.

Хорошие погодные условия и достаточный урожай овощей помогут ценам поймать нисходящий тренд. В то же время молочный сектор будет страдать: отрасль не рентабельна ввиду высокой себестоимости производства. Денис Марчук спрогнозировал потерю по сезону более 20% для молока экстракласса.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят пасхальные паски в популярных кондитерских Киева. Мы сравнили цены в Namelaka, KREMÓVA, Milk Bar, "Завертайло" и Honey. Самое дешевое изделие обойдется потребителям в 790 грн, самое дорогое — в 1 980 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят ввести систему фудбэнкинга. Это инициатива, которая предусматривает обеспечение непроданными продуктами социально уязвимых слоев населения. Люди смогут получать пригодную к употреблению пищу бесплатно.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

