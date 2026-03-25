Namelaka, Milk Bar и Honey: цены на паски в популярных кондитерских Киева

Пасхальные паски от кондитерских Киева.

В Украине обычно растут цены накануне Пасхи, что отражается на доступности пасок. Кто-то привык самостоятельно печь обрядовый сдобный хлеб, а кому-то выгоднее купить готовый продукт в супермаркете. Мы узнали, сколько стоят паски в популярных кондитерских Киева в конце марта 2026 года.

Цены на паски в кондитерских Киева

С приближением Пасхи топовые кондитерские презентовали новые позиции в ассортименте — паски с обычным или уникальным дизайном. Заведения пытаются привлечь внимание потребителей к своему продукту, используя маркетинговые хитрости: привлекательный внешний вид товара, яркие цвета, необычное наполнение и формы.

Мы промониторили официальные сайты кондитерских или страницы в социальных сетях, чтобы узнать, за сколько топовые киевские производители отдают паски. В наше поле зрения попали такие заведения: Namelaka, KREMÓVA, Milk Bar, "Завертайло", Honey.

Стоимость пасок в кондитерских Киева. Фото: Новини.LIVE

Как видно, самую дешевую паску продают в Milk Bar (790 грн). Это классическое ароматное изделие, украшенное какао, миндалем и легкой пудрой. Тесто изготовлено с апельсиновыми цукатами, клюквой и изюмом.

В "Завертайло" за 950 грн предложили неординарную паску: тесто для круассанов, фундуковое пралине, заварной ванильный крем и карамель. А сверху разместили декоративное гнездо с тремя яйцами из молочного шоколада. Такой паски точно не найдешь в других заведениях.

Дороже всего обойдется паска от Namelaka за 1 980 грн. Кондитерская изготавливает тесто с фисташковой пастой, добавляя внутрь нежный фисташковый ганаш. А верхушку украшает традиционная "намелачная" помадка и, опять таки, фисташки.

Какой тренд для пасок в 2026 году

Взглянув на предложения от популярных киевских кондитерских, мы нашли ответ на вопрос, какой тренд на паски появился в Украине в этом году. Поскольку цены немаленькие, потребители имеют соответствующие ожидания и запросы.

Чтобы оставаться конкурентными на рынке, заведениям приходится привлекать внимание покупателей нетипичными дизайнерскими решениями. Поэтому они украшают свои изделия интересными фигурками, придумывают необычные комбинации цветов и размещают на верхушках пасок целые композиции.

Например, в Milk Bar сделали акцент на зайчиках, в KREMÓVA — на цветах и бантиках, в Namelaka — на медово-имбирных пряниках и зефирных цветочных композициях, в "Завертайло" — на религиозных мотивах, в Honey — на нежных разноцветных цветах из глазури и мастики.

Можно сделать вывод, что в 2026 году тренд на паски сместился в сторону креативного дизайна и уникального внешнего вида. Это понятная тенденция: цены не стоят на месте, поэтому потребители требуют не только вкуса, но и эффектного оформления, которым можно похвастаться в социальных сетях.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине не ожидается дефицит гречки, несмотря на меньший урожай. Внутренний рынок поддерживают запасы предыдущих лет. Что касается цен, то резкого роста тоже не прогнозируют, поскольку новая посевная способна стабилизировать ситуацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на клубнику в украинских супермаркетах. Большинство сетей продают фрукты по 400-500 грн в среднем. С наступлением лета стоимость упадет, поскольку появится отечественная клубника из открытого грунта.