Namelaka, Milk Bar і Honey: ціни на паски в популярних кондитерських Києва

В Україні зазвичай зростають ціни напередодні Великодня, що відображається на доступності пасок. Хтось звик самостійно пекти обрядовий здобний хліб, а комусь вигідніше купити готовий продукт у супермаркеті. Ми дізналися, скільки коштують паски в популярних кондитерських Києва наприкінці березня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на паски в Україні та який декоративний тренд присутній у 2026 році.

Ціни на паски в кондитерських Києва

З наближенням Великодня топові кондитерські презентували нові позиції в асортименті — паски зі звичайним або унікальним дизайном. Заклади намагаються привернути увагу споживачів до свого продукту, використовуючи маркетингові хитрощі: привабливий зовнішній вигляд товару, яскраві кольори, незвичне наповнення і форми тощо.

Ми промоніторили офіційні сайти кондитерських або сторінки в соціальних мережах, аби дізнатися, за скільки топові київські виробники віддають паски. В наше поле зору потрапили такі заклади: Namelaka, KREMÓVA, Milk Bar, "Завертайло", Honey.

Як видно, найдешевшу паску продають у Milk Bar (790 грн). Це класичний духмяний виріб, оздоблений какао, мигдалем і легкою пудрою. Його тісто виготовлене з апельсиновими цукатами, журавлиною та родзинками.

Натомість у "Завертайло" за 950 грн запропонували неординарну паску: тісто для круасанів, фундукове праліне, заварний ванільний крем і карамель. А зверху розмістили декоративне гніздо з трьома яйцями з молочного шоколаду. Такої паски точно не знайдеш в інших закладах.

Найдорожче обійдеться паска від Namelaka за 1 980 грн. Кондитерська виготовляє тісто з фісташковою пастою, додаючи всередину ніжний фісташковий ганаш. А верхівку прикрашає традиційна "намелачна" помадка і, знову таки, фісташки.

Який тренд для пасок у 2026 році

Поглянувши на пропозиції від популярних київських кондитерських, ми знайшли відповідь на питання, який тренд на паски заявився в Україні цьогоріч. Оскільки ціни немаленькі, споживачі мають відповідні очікування і запити.

Аби залишатися конкурентними на ринку, закладам доводиться привертати увагу покупців нетиповими дизайнерськими рішеннями. Тому вони прикрашають свої вироби цікавими фігурками, вигадують незвичні комбінації кольорів і розміщують на верхівках пасок цілі композиції.

Наприклад, у Milk Bar зробили акцент на зайчиках, у KREMÓVA — на квітах і бантиках, у Namelaka — на медово-імбирних пряниках і зефірних квіткових композиціях, у "Завертайло" — на релігійних мотивах, у Honey — на ніжних різнокольорових квітах із глазурі та мастики.

Можна зробити висновок, що у 2026 році тренд на паски змістився в бік креативного дизайну та унікального зовнішнього вигляду. Це зрозуміла тенденція: ціни не стоять на місці, тому споживачі вимагають не лише смаку, а й ефектного оформлення, яким можна похизуватися в соціальних мережах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні не очікується дефіцит гречки, попри менший урожай. Внутрішній ринок підтримують запаси попередніх років. Щодо цін, то різкого зростання теж не прогнозують, оскільки нова посівна здатна стабілізувати ситуацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на полуницю в українських супермаркетах. Більшість мереж продають фрукти по 400-500 грн у середньому. З настанням літа вартість впаде, оскільки з’явиться вітчизняна полуниця з відкритого ґрунту.