Головна Економіка Ціни на гречку в Україні: чи подорожчає продукт через низький врожай

Ціни на гречку в Україні: чи подорожчає продукт через низький врожай

Дата публікації: 24 березня 2026 16:49
Ціни на гречку в Україні: чи подорожчає продукт через низький врожай
Прилавок з крупами в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Гречка — це важлива крупа, яка є у раціоні багатьох українців. Через невеликий урожай цього року в деяких супермаркетах вже періодично спостерігається нестача цього продукту. Однак експерти запевняють, що дефіцити не буде, так само як і різкого росту цін.

Про те, чи може виникнути дефіцит гречки в Україні та що буде з цінами на цю крупу у цьому та наступному році, в ефірі Новини.LIVE розповіла керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин.

Чи можуть виникнути проблеми з запасами гречки в Україні

За її словами, гречка залишається одним із тих продуктів, на які українці реагують особливо гостро. Якщо ціна змінюється — це одразу помітно: її або масово скуповують, або, навпаки, попит просідає. У цьому плані гречка схожа на яйця — обидва продукти належать до так званої "чутливої" категорії.

Цього року врожай гречки в Україні виявився невеликим — приблизно 70 тисяч тонн, тоді як споживаємо ми близько 90 тисяч тонн. Звучить як дефіцит, але насправді все не так критично. У попередні три роки аграрії збирали значно більше — до 150 тисяч тонн щороку, тому залишилися запаси.

Що буде з цінами на гречку в Україні

Незабаром стартує нова посівна. Через те, що ціна на гречку підросла, фермерам знову стане вигідно її вирощувати. Тож площі під культурою, швидше за все, збільшаться.

"На жаль для ринку гречки характерні такі гойдалки. Ціна вверх — засіюють багато, ціна вниз — посівні площі зменшуються", — пояснила Литвин.

Схожа ситуація вже була. На початку повномасштабної війни у 2022 році гречка коштувала близько 100 грн за кілограм — це був рекорд. Уже наступного року через збільшення посівів ціна впала до 30–35 грн. І, ймовірно, цей сценарій повториться.

Тож, за словами експертки, різкого стрибка цін — до 60, 70 чи тим більше 100 грн за кілограм — найближчим часом чекати не варто. Принаймні до нового врожаю ситуацію стримують запаси, які сформувалися у попередні роки.

Є ще один важливий момент: гречка — не той продукт, який Україна може масово експортувати чи імпортувати. У світі на неї невеликий попит — її споживають переважно країни колишнього СРСР і частково Азія. 

Раніше ми писали, що станом на березень 2026 року в Україні овочі та фрукти подорожчали. Це нормально для початку весни, бо зараз не їхній сезон. Найбільше в ціні виросла полуниця — зазвичай вона достигає лише ближче до червня.

Також ми розповідали, що перед Великоднем трохи піднялися ціни на курячі яйця. Супермаркети вже оновили цінники на фасовані яйця, і навіть поштучно вони стали дорожчими наприкінці березня.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
