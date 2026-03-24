Цены на гречку в Украине: подорожает ли продукт из-за низкого урожая

Цены на гречку в Украине: подорожает ли продукт из-за низкого урожая

Дата публикации 24 марта 2026 16:49
Прилавок с крупами в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Гречка — это важная крупа, которая есть в рационе многих украинцев. Из-за небольшого урожая этого года в некоторых супермаркетах уже периодически наблюдается нехватка этого продукта. Однако эксперты уверяют, что дефицита не будет, так же как и резкого роста цен.

О том, может ли возникнуть дефицит гречки в Украине и что будет с ценами на эту крупу в этом и следующем году, в эфире Новини.LIVE рассказала руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин.

Могут ли возникнуть проблемы с запасами гречки в Украине

По ее словам, гречка остается одним из тех продуктов, на которые украинцы реагируют особенно остро. Если цена меняется — это сразу заметно: ее или массово скупают, или, наоборот, спрос проседает. В этом плане гречка похожа на яйца — оба продукта относятся к так называемой "чувствительной" категории.

В этом году урожай гречки в Украине оказался небольшим — примерно 70 тысяч тонн, тогда как потребляем мы около 90 тысяч тонн. Звучит как дефицит, но на самом деле все не так критично. В предыдущие три года аграрии собирали значительно больше — до 150 тысяч тонн ежегодно, поэтому остались запасы.

Что будет с ценами на гречку в Украине

Вскоре стартует новая посевная. Из-за того, что цена на гречку подросла, фермерам снова станет выгодно ее выращивать. Поэтому площади под культурой, скорее всего, увеличатся.

"К сожалению для рынка гречки характерны такие качели. Цена вверх — засеивают много, цена вниз — посевные площади уменьшаются", - пояснила Литвин.

Похожая ситуация уже была. В начале полномасштабной войны в 2022 году гречка стоила около 100 грн за килограмм — это был рекорд. Уже в следующем году из-за увеличения посевов цена упала до 30-35 грн. И, вероятно, этот сценарий повторится.

Поэтому, по словам эксперта, резкого скачка цен — до 60, 70 или тем более 100 грн за килограмм — в ближайшее время ждать не стоит. По крайней мере до нового урожая ситуацию сдерживают запасы, которые сформировались в предыдущие годы.

Есть еще один важный момент: гречка — не тот продукт, который Украина может массово экспортировать или импортировать. В мире на нее небольшой спрос — ее потребляют преимущественно страны бывшего СССР и частично Азия.

Ранее мы писали, что по состоянию на март 2026 года в Украине овощи и фрукты подорожали. Это нормально для начала весны, потому что сейчас не их сезон. Больше всего в цене выросла клубника — обычно она созревает только ближе к июню.

Также мы рассказывали, что перед Пасхой немного поднялись цены на куриные яйца. Супермаркеты уже обновили ценники на фасованные яйца, и даже поштучно они стали дороже в конце марта.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
