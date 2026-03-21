Главная Экономика Куриные яйца резко подорожали: какие минимальные цены в супермаркетах

Куриные яйца резко подорожали: какие минимальные цены в супермаркетах

Дата публикации 21 марта 2026 17:35
Куриные яйца резко подорожали: какие минимальные цены в супермаркетах
Упаковки куриных яиц на полке в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается умеренный рост цен на куриные яйца перед Пасхой. Большинство супермаркетов переписали стоимость фасованного продукта. Восходящий тренд коснулся и поштучного товара по состоянию на вторую половину марта 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине.

Читайте также:

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 87 грн по состоянию на субботу, 21 марта. Еще в начале месяца диапазон цен достигал 82,23-83,95 грн/десяток. Это свидетельствует о подорожании востребованного продукта на потребительском рынке в связи с приближением Пасхи, когда спрос резко возрастает.

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упаковку яиц. Результат оказался таким (в скобках сравнение с ценами в начале марта):

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);
  • Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);
  • Ашан — 72,90 грн (-3 грн);
  • Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);
  • АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);
  • МегаМаркет — 92,80 грн (+4,60 грн).

Как видно, в двух супермаркетах цены не изменились, в одной сети минимальная стоимость упаковки яиц снизилась, а в остальных пяти — выросла в среднем на 4,50 грн. Восходящая динамика связана с приближением пикового периода: накануне Пасхи украинцы массово закупают яйца, чем вызывают доминирование спроса над предложением.

Как изменились цены на яйца за год

Темпы инфляции привели к удорожанию подавляющего большинства продуктов питания в Украине. Куриные яйца не стали исключением: ровно год назад, в марте 2025-го, упаковка стоила около 74,68 грн. А среднемесячная стоимость в 2026-м зафиксировалась на 84,73 грн/десяток.

Инфографика с ценами на яйца
Куриные яйца подорожали на 13,45% за год. Фото: Новини.LIVE

Получается, в годовом разрезе яйца выросли в цене на 13,45%. Причины восходящего тренда понятны: проблемы в энергосистеме, удорожание кормов и логистики спровоцировали рост себестоимости производства. В марте дополнительным стимулом стал повышенный спрос ввиду приближения большого праздника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в АТБ и Сільпо снизили цены на некоторые продукты до 50%. Посетители супермаркетов могут приобрести намного дешевле колбасные изделия, кофе, алкогольные напитки, мороженое, сливочное масло и др.

Также мы писали, что происходит с ценами на клубнику в Украине. Супермаркеты продавали любимый фрукт многих потребителей в среднем по 400-500 грн за килограмм по состоянию на середину марта 2026 года.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
