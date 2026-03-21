Куриные яйца резко подорожали: какие минимальные цены в супермаркетах

Упаковки куриных яиц на полке в супермаркете.

В Украине наблюдается умеренный рост цен на куриные яйца перед Пасхой. Большинство супермаркетов переписали стоимость фасованного продукта. Восходящий тренд коснулся и поштучного товара по состоянию на вторую половину марта 2026 года.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится на уровне 87 грн по состоянию на субботу, 21 марта. Еще в начале месяца диапазон цен достигал 82,23-83,95 грн/десяток. Это свидетельствует о подорожании востребованного продукта на потребительском рынке в связи с приближением Пасхи, когда спрос резко возрастает.

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упаковку яиц. Результат оказался таким (в скобках сравнение с ценами в начале марта):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);

Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);

Ашан — 72,90 грн (-3 грн);

Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);

АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);

МегаМаркет — 92,80 грн (+4,60 грн).

Как видно, в двух супермаркетах цены не изменились, в одной сети минимальная стоимость упаковки яиц снизилась, а в остальных пяти — выросла в среднем на 4,50 грн. Восходящая динамика связана с приближением пикового периода: накануне Пасхи украинцы массово закупают яйца, чем вызывают доминирование спроса над предложением.

Как изменились цены на яйца за год

Темпы инфляции привели к удорожанию подавляющего большинства продуктов питания в Украине. Куриные яйца не стали исключением: ровно год назад, в марте 2025-го, упаковка стоила около 74,68 грн. А среднемесячная стоимость в 2026-м зафиксировалась на 84,73 грн/десяток.

Куриные яйца подорожали на 13,45% за год.

Получается, в годовом разрезе яйца выросли в цене на 13,45%. Причины восходящего тренда понятны: проблемы в энергосистеме, удорожание кормов и логистики спровоцировали рост себестоимости производства. В марте дополнительным стимулом стал повышенный спрос ввиду приближения большого праздника.

в АТБ и Сільпо снизили цены на некоторые продукты до 50%. Посетители супермаркетов могут приобрести намного дешевле колбасные изделия, кофе, алкогольные напитки, мороженое, сливочное масло и др.

что происходит с ценами на клубнику в Украине. Супермаркеты продавали любимый фрукт многих потребителей в среднем по 400-500 грн за килограмм по состоянию на середину марта 2026 года.