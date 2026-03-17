Главная Экономика Для куриных яиц переписали цены: сколько стоит одна штука в АТБ

Для куриных яиц переписали цены: сколько стоит одна штука в АТБ

Дата публикации 17 марта 2026 17:12
Для куриных яиц переписали цены: сколько стоит одна штука в АТБ
Поштучные куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С приближением апреля и Пасхи цены на яйца в Украине умеренно растут. Это видно благодаря колебаниям стоимости поштучного продукта. Экономия потребителей на нефасованных яйцах в АТБ и других популярных супермаркетах еженедельно уменьшается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на поштучные яйца в АТБ.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-85,50 грн по состоянию на 17 марта 2026 года. Индекс потребительских цен составил 100,20%, то есть продукт подорожал ориентировочно на 0,20% по сравнению с февралем. Однако изменения более заметны на нефасованных яйцах в супермаркетах.

Мы узнали, что посетителям АТБ нужно заплатить 6,89 грн за одно яйцо. Ровно неделю назад, 10 марта, цена находилась на уровне 6,49 грн/шт. Самая дешевая упаковка тоже подорожала — с 76,70 до 80,60 грн. Получается, разница на десятке яиц составляет 11,70 грн. За эту сумму удастся дополнительно приобрести только одно яйцо.

Стоимость одного яйца в АТБ
Цена одного куриного яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других известных продуктовых сетях ситуация не сильно отличается. Варус отдает товар по 5,69 грн/шт. (однако действия скидка 10%), Ашан — по 6,80 грн/шт., Фора — по 6,89 грн/шт., МегаМаркет — по 7,90 грн/шт. Четкая восходящая динамика является прогнозируемой, учитывая приближение Пасхи, когда спрос на куриные яйца резко возрастает.

Как менялись цены на яйца в АТБ

В течение декабря-февраля стоимость поштучных яиц в АТБ то росла, то падала. Мы отследили ценовую динамику, дабы понять, в какие периоды продукт тяготел к нисходящему тренду. Так, дороже всего он стоил 13 декабря 2025 года — 6,79 грн/шт. Через месяц, 12 января 2026-го, показатель упал до самого низкого зимнего уровня — 4,78 грн/шт.

Инфографика с ценами на яйца
Динамика цен на поштучные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Как видно, перед рождественско-новогодними праздникам куриные яйца не выросли в цене, хотя такая тенденция является традиционной для потребительского рынка Украины. Со второй половины января началось стабильное удорожание, которое продолжилось весной — в марте 2026-го нефасованные яйца показали рекордно высокий ценовой уровень.

Частично причиной роста стоимости является сезонный фактор, то есть приближение Пасхи. Другие причины восходящей динамики связаны с увеличением расходов на корма, электроэнергию, логистику, зарплаты и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине выросло предложение овощей и фруктов примерно на 15%. Однако колебания цен неравномерны: белокочанная капуста подешевела в марте 2026 года, а тепличная продукция подорожала.

Также мы писали, что происходит с ценами на белый картофель в украинских супермаркетах. Стоимость популярного овоща умеренно растет, хотя в годовом разрезе имеем резкое удешевление — на 41,22%.

АТБ яйца цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

