В Украине выросли цены на популярные овощи и фрукты

Овощи в супермаркете.

По итогам 11-й недели 2026 года на торговых площадках региона заметно выросло количество объявлений о продаже овощей и фруктов. Больше всего предложений по-прежнему касается белокочанной капусты — ее становится больше, а цены продолжают снижаться. При этом стоимость тепличной продукции постепенно начинает расти.

О том, какие овощи и фрукты больше всего подорожали в Украине в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационно-аналитическую платформу EastFruit.

Реклама

На прошлой неделе на EastFruit Trade Platform свою продукцию предлагали продавцы из 13 стран. В целом количество объявлений выросло на 15%.

Активно добавляли предложения участники из Узбекистана и Египта. Также больше товаров выставляли продавцы из Украины и Греции. После перерыва на платформе снова появились объявления из Кыргызстана, Северной Македонии и Китая. Зато продавцы из Польши немного уменьшили активность.

Какие овощи и фрукты продавали больше всего

Белокочанная капуста продолжает удерживать первое место по количеству предложений. Из-за увеличения объемов ее продаж цены постепенно падают. Также значительно активнее продавали:

лук;

столовую свеклу.

Заметно возросло количество объявлений о продаже картофеля из Египта. В то же время моркови на рынке стало немного меньше. Зато снова начали активно предлагать пекинскую и краснокочанную капусту.

На этой неделе в список самых популярных товаров впервые в сезоне попала редиска — ее активно продавали тепличные хозяйства Закарпатья. Достаточно активно также торговали цветной капустой и красным луком.

Недельный график динамики предложений овощей и фруктов. Фото: Скриншот/EastFruit

Во фруктово-ягодном сегменте больше всего объявлений традиционно приходится на яблоки, причем их предложение продолжает расти. К тому же Украина готовится начать регулярные поставки яблок в Индию.

Чаще начали продавать и груши. Также увеличивается предложение земляники садовой из Египта и Греции — именно благодаря этому ягода впервые в этом сезоне вошла в список самых популярных товаров недели. Кроме того, на платформе появились предложения лимонов из Китая.

Чаще всего пользователи платформы искали поставщиков редиса. Особенно высокий спрос на него был в южных регионах Украины, где сезон продаж в этом году начался позже. Также покупатели регулярно интересовались огурцами и земляникой садовой

Как в Украине изменились цены на овощи

На украинском рынке на прошлой неделе продолжили дешеветь:

морковь;

картофель;

столовая свекла;

белокочанная капуста.

Вторую неделю подряд падают цены и на пекинскую капусту — из-за увеличения предложения. Зато дорожают тепличные овощи. В частности, поднялись цены на огурцы и помидоры. Также подорожали брокколи и чеснок.

Цены на овощи торговой группы EastFruit Trade Platform - УКРАИНА. Фото: Скриншот

На рынке появилась ранняя тепличная редиска, и она пока дороже продукции из хранилищ. В сегменте зелени выросли цены на укроп, салат и петрушку.

Как изменились цены на фрукты в Украине

Среди фруктов подорожали бананы и хурма. В то же время из-за увеличения предложения продавцы были вынуждены снижать цены на землянику садовую. Также подешевели мандарины, грейпфруты и авокадо.

Цены на фрукты торговой группы EastFruit Trade Platform - УКРАИНА. Фото: Скриншот

Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация во многом повторяется. Тогда тоже больше всего продавали белокочанную капусту, а покупатели чаще всего искали редис и огурцы.

Ранее мы писали, что цены в Украине постепенно растут — дорожают не только продукты. В марте 2026 года логистика стала дороже, потому что война на Ближнем Востоке заставила тратить больше денег на перевозки. Поэтому возникает вопрос: поднимутся ли в ближайшее время цены на хлеб в супермаркетах.

Также мы рассказывали, что из-за сложной экономической ситуации торговые сети вынуждены повышать цены. Продукты подорожали по-разному, но весной стоимость некоторых популярных товаров начинает снижаться.

Часто задаваемые вопросы

Когда на Украине появляются тепличные овощи?

В Украине первые тепличные овощи массово появляются во второй половине апреля. Однако ограниченные партии могут попадать на прилавки несколько раньше. Учитывая климатические условия, в украинских теплицах, как правило, выращивают огурцы, помидоры, капусту и листовые овощи.

Какие овощи подорожают в Украине весной?

С приходом весны в Украине, как правило, дорожают овощи "борщового набора". Это связано с тем, что за зиму запасы в хранилищах заметно истощаются. Больше всего растут цены на картофель, морковь, лук и чеснок.

Ваша пробная версия Premium закончилась

