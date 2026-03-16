В Украине выросли цены на популярные овощи и фрукты
По итогам 11-й недели 2026 года на торговых площадках региона заметно выросло количество объявлений о продаже овощей и фруктов. Больше всего предложений по-прежнему касается белокочанной капусты — ее становится больше, а цены продолжают снижаться. При этом стоимость тепличной продукции постепенно начинает расти.
О том, какие овощи и фрукты больше всего подорожали в Украине в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационно-аналитическую платформу EastFruit.
Какие страны активно торгуют овощами и фруктами
На прошлой неделе на EastFruit Trade Platform свою продукцию предлагали продавцы из 13 стран. В целом количество объявлений выросло на 15%.
Активно добавляли предложения участники из Узбекистана и Египта. Также больше товаров выставляли продавцы из Украины и Греции. После перерыва на платформе снова появились объявления из Кыргызстана, Северной Македонии и Китая. Зато продавцы из Польши немного уменьшили активность.
Какие овощи и фрукты продавали больше всего
Белокочанная капуста продолжает удерживать первое место по количеству предложений. Из-за увеличения объемов ее продаж цены постепенно падают. Также значительно активнее продавали:
- лук;
- столовую свеклу.
Заметно возросло количество объявлений о продаже картофеля из Египта. В то же время моркови на рынке стало немного меньше. Зато снова начали активно предлагать пекинскую и краснокочанную капусту.
На этой неделе в список самых популярных товаров впервые в сезоне попала редиска — ее активно продавали тепличные хозяйства Закарпатья. Достаточно активно также торговали цветной капустой и красным луком.
Во фруктово-ягодном сегменте больше всего объявлений традиционно приходится на яблоки, причем их предложение продолжает расти. К тому же Украина готовится начать регулярные поставки яблок в Индию.
Чаще начали продавать и груши. Также увеличивается предложение земляники садовой из Египта и Греции — именно благодаря этому ягода впервые в этом сезоне вошла в список самых популярных товаров недели. Кроме того, на платформе появились предложения лимонов из Китая.
Чаще всего пользователи платформы искали поставщиков редиса. Особенно высокий спрос на него был в южных регионах Украины, где сезон продаж в этом году начался позже. Также покупатели регулярно интересовались огурцами и земляникой садовой
Как в Украине изменились цены на овощи
На украинском рынке на прошлой неделе продолжили дешеветь:
- морковь;
- картофель;
- столовая свекла;
- белокочанная капуста.
Вторую неделю подряд падают цены и на пекинскую капусту — из-за увеличения предложения. Зато дорожают тепличные овощи. В частности, поднялись цены на огурцы и помидоры. Также подорожали брокколи и чеснок.
На рынке появилась ранняя тепличная редиска, и она пока дороже продукции из хранилищ. В сегменте зелени выросли цены на укроп, салат и петрушку.
Как изменились цены на фрукты в Украине
Среди фруктов подорожали бананы и хурма. В то же время из-за увеличения предложения продавцы были вынуждены снижать цены на землянику садовую. Также подешевели мандарины, грейпфруты и авокадо.
Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация во многом повторяется. Тогда тоже больше всего продавали белокочанную капусту, а покупатели чаще всего искали редис и огурцы.
Часто задаваемые вопросы
Когда на Украине появляются тепличные овощи?
В Украине первые тепличные овощи массово появляются во второй половине апреля. Однако ограниченные партии могут попадать на прилавки несколько раньше. Учитывая климатические условия, в украинских теплицах, как правило, выращивают огурцы, помидоры, капусту и листовые овощи.
Какие овощи подорожают в Украине весной?
С приходом весны в Украине, как правило, дорожают овощи "борщового набора". Это связано с тем, что за зиму запасы в хранилищах заметно истощаются. Больше всего растут цены на картофель, морковь, лук и чеснок.
