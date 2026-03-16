В Україні зросли ціни на популярні овочі та фрукти

Овочі в супермаркеті.

За підсумками 11-го тижня 2026 року на торгових майданчиках регіону помітно зросла кількість оголошень про продаж овочів та фруктів. Найбільше пропозицій, як і раніше, стосується білокачанної капусти — її стає більше, а ціни продовжують знижуватися. При цьому вартість тепличної продукції поступово починає рости.

Про те, які овочі та фрукти найбільше подорожчали в Україні в березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-аналітичну платформу EastFruit.

Які країни активно торгують овочами та фруктами

Минулого тижня на EastFruit Trade Platform свою продукцію пропонували продавці з 13 країн. Загалом кількість оголошень зросла на 15%.

Найактивніше додавали пропозиції учасники з Узбекистану та Єгипту. Також більше товарів виставляли продавці з України та Греції. Після перерви на платформі знову з’явилися оголошення з Киргизстану, Північної Македонії та Китаю. Натомість продавці з Польщі трохи зменшили активність.

Які овочі та фрукти продавали найбільше

Білокачанна капуста продовжує утримувати перше місце за кількістю пропозицій. Через збільшення обсягів її продажу ціни поступово падають. Також значно активніше продавали:

цибулю;

столовий буряк.

Помітно зросла кількість оголошень про продаж картоплі з Єгипту. Водночас моркви на ринку стало трохи менше. Натомість знову почали активно пропонувати пекінську та червонокачанну капусту.

Цього тижня до списку найпопулярніших товарів уперше в сезоні потрапила редиска — її активно продавали тепличні господарства Закарпаття. Досить активно також торгували цвітною капустою та червоною цибулею.

Тижневий графік динаміки пропозицій овочів та фруктів. Фото: Скриншот/EastFruit

У фруктово-ягідному сегменті найбільше оголошень традиційно припадає на яблука, причому їх пропозиція продовжує зростати. До того ж Україна готується розпочати регулярні поставки яблук до Індії.

Частіше почали продавати й груші. Також збільшується пропозиція суниці садової з Єгипту та Греції — саме завдяки цьому ягода вперше цього сезону увійшла до списку найпопулярніших товарів тижня. Крім того, на платформі з’явилися пропозиції лимонів з Китаю.

Найчастіше користувачі платформи шукали постачальників редиски. Особливо високий попит на неї був у південних регіонах України, де сезон продажів цього року почався пізніше. Також покупці регулярно цікавилися огірками та суницею садовою

Як в Україні змінилися ціни на овочі

На українському ринку минулого тижня продовжили дешевшати:

морква;

картопля;

столовий буряк;

білокачанна капуста.

Другий тиждень поспіль падають ціни і на пекінську капусту — через збільшення пропозиції. Натомість дорожчають тепличні овочі. Зокрема, піднялися ціни на огірки та помідори. Також подорожчали броколі й часник.

Ціни на овочі торгової групи EastFruit Trade Platform — УКРАЇНА. Фото: Скриншот

На ринку з’явилася рання теплична редиска, і вона поки що дорожча за продукцію зі сховищ. У сегменті зелені зросли ціни на кріп, салат та петрушку.

Як змінились ціни на фрукти в Україні

Серед фруктів подорожчали банани та хурма. Водночас через збільшення пропозиції продавці були змушені знижувати ціни на суницю садову. Також подешевшали мандарини, грейпфрути та авокадо.

Ціни на фрукти торгової групи EastFruit Trade Platform — УКРАЇНА. Фото: Скриншот

Якщо порівнювати з минулим роком, то ситуація багато в чому повторюється. Тоді теж найбільше продавали білокачанну капусту, а покупці найчастіше шукали редиску та огірки.

Часті запитання

Коли в Україні з'являються тепличні овочі?

В Україні перші тепличні овочі масово з'являються у другій половині квітня. Однак обмежені партії можуть потрапляти на прилавки дещо раніше. З огляду на кліматичні умови, в українських теплицях як правило вирощують огірки, помідори, капусту та листкові овочі.

Які овочі дорожчають в Україні навесні?

З приходом весни в Україні, як правило, дорожчають овочі "борщового набору". Це пов'язано з тим, що за зиму запаси у сховищах помітно виснажуються. Найбільше зростають ціни на картоплю, моркву, цибулю та часник.