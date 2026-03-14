Головна Економіка В АТБ і Сільпо переписали вартість деяких продуктів — нові ціни

В АТБ і Сільпо переписали вартість деяких продуктів — нові ціни

Дата публікації: 14 березня 2026 13:02
В супермаркетах встановили знижки на продукти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть економити на споживчих товарах, відслідковуючи знижки та акційні пропозиції в супермаркетах. Продуктові мережі, зокрема АТБ і Сільпо, регулярно знижують ціни, аби стимулювати відвідувачів до активних покупок.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 топових позицій в АТБ і Сільпо, доступних українцям зі знижкою станом на суботу, 14 березня.

Знижки на продукти в супермаркетах

Мережі продуктових магазинів постійно оновлюють акційний асортимент, аби забезпечити покупців бюджетними товарами. Причини розпродажу їжі з гарним терміном придатності різні: від потреби звільнити місця на полицях для нових поставок до намагання привернути увагу споживачів.

Ми промоніторили офіційні сайти двох найпопулярніших в Україні супермаркетів і дізналися, на які продукти діють вигідні знижки:

  • напій вівсяний до кави — 79,90 грн замість 189 грн (-58%, Сільпо);
  • сир з коров'ячого молока, слайси — 139 грн замість 269 грн (-48%, Сільпо);
  • чай чорний цейлонський — 61,80 грн замість 114,40 грн (-45%, АТБ);
  • морозиво 0,5 кг із шоколадною крихтою та шматочками печива — 104,90 грн замість 193,90 грн (-45%, АТБ);
  • пельмені 0 з яловичиною та свининою — 59,90 грн замість 109,50 грн (-45%, АТБ);
  • кава натуральна розчиннa сублімовaнa — 269,90 грн замість 477,50 грн (-43%, АТБ);
  • вершкове масло — 99,90 грн замість 169 грн (-41%, Сільпо);
  • бренді виноградний — 209 грн замість 358,40 грн (-41%, АТБ);
  • йогурт — 39,90 грн замість 57,49 грн (-31%, Сільпо);
  • філе куряче — 19,40 грн замість 27,40 грн (-29%, Сільпо).
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Що відбувається з цінами на хліб

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, що дорожчання пального в Україні та зростання витрат на сировину, зокрема борошно, сильно не вплине на ціну хлібобулочних виробів, оскільки частка цих компонентів у собівартості виробництва становить максимум до 25%.

"Зима була складною, особливо для бізнесу. В сильні морози забезпечити енергоефективність підприємства на генераторах — це дуже дорого. Тому витрати розбиваються на рік, бо якщо одразу закласти реальну ринкову ціну, споживачі від нього відмовляться", — зазначив експерт.

За його словами, ключовими компонентами, які впливають на вартість хліба в Україні, є енергетика, співвідношення гривні до євро чи долара, оплата праці та податки бізнесу. Ці складники сформували тенденцію тривалістю щонайменше кілька років: хліб помірно щомісяця дорожчає у середньому на 1,5-2%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні можуть порадувати споживачів. Попри мінімальне дорожчання продукту в березні 2026-го статистика показала сильне падіння вартості у річному розрізі.

Також ми писали, чому дубайські банкіри скуповують продукти харчування і готуються виїхати з країни. Через війну на Близькому Сході іноземці намагаються покинути територію ОАЕ якомога швидше.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
