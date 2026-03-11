Запасаються продуктами та планують покидати країну — до чого готуються дубайські банкіри

Чому банкіри в Дубаї запасаються продуктами. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Дубаї працівники банків та фінансових компаній почали готуватися до можливого погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Дехто з іноземних спеціалістів уже залишає емірат, а ті, хто поки залишається, скуповують продукти та речі першої потреби.

Про те, чому працівники фінансової сфери в Дубаї почали скуповувати продукти та готуються виїхати з країни, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання The Banker.

До чого готуються дубайські банкіри

Один із банкірів розповів журналістам, що разом із колегами почав купувати продукти про запас. За його словами, люди хвилюються, що конфлікт може загостритися ще більше — на той момент бойові дії тривали вже одинадцять днів.

Топменеджер одного з міжнародних банків із Великобританії назвав ситуацію "дуже тривожною". Він каже, що дедалі більше людей готуються до того, що протистояння може затягнутися надовго.

Водночас масового від’їзду іноземних банкірів поки що немає. Але тривога серед працівників фінансового сектору поступово зростає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наказав завдати удару по Ірану, щоб зупинити розвиток його ядерної програми. За його словами, спочатку операцію планували на чотири-п’ять тижнів, але вона може тривати довше. Водночас 9 березня він висловив думку, що війна може завершитися "доволі швидко".

Один із британських фінансистів у Дубаї розповів, що планує залишатися там із родиною ще приблизно тиждень, а потім повернутися до Великобританії — до завершення бойових дій. Раніше вилетіти складно, адже на Близькому Сході скасували тисячі авіарейсів.

Авіакомпанія Emirates повідомила, що поки виконує лише обмежену кількість рейсів. Пасажири можуть летіти через Дубай тільки якщо їхній наступний рейс фактично здійснюється.

Деякі іноземні працівники фінансової галузі вже виїхали. Наприклад, один спеціаліст спочатку поїхав із Дубая до Маската, а звідти вилетів до Великобританії.

Чому не всі поспішають покидати країну

Попри це, серед банкірів у місті більше відчувається стримане занепокоєння, ніж паніка. Один із фінансистів каже, що Дубай переживав багато криз і при цьому продовжував розвиватися. Після пандемії COVID-19 країна також посилила систему кризового управління та покращила ланцюги постачання.

За останні 30 років Дубай став одним із провідних фінансових центрів світу завдяки сучасній інфраструктурі та вигідним податкам. У рейтингу Global Financial Centres Index, який складає організація Long Finance, емірат посідає 11-те місце — випереджаючи Франкфурт, Токіо та Париж.

Тим часом Об’єднані Арабські Емірати опинилися серед можливих цілей для ударів у відповідь з боку Ірану. За даними джерел, після атаки на аятолу Алі Хаменеї Іран випустив сотні ракет і безпілотників по різних об’єктах, зокрема по міжнародному аеропорту Дубая та порту Джебель-Алі.

Унаслідок обстрілів загинули четверо іноземців, ще десятки людей отримали поранення. Також біля входу до готелю Fairmont The Palm у Дубаї сталася пожежа — очевидці кажуть, що неподалік впали уламки, ймовірно після ракетного удару.

Раніше ми писали, що влада ОАЕ вирішила допомогти туристам, які через загострення ситуації в регіоні не можуть виїхати з країни. Тому держава оплачує їм проживання в готелях і забезпечує харчування.

Також ми розповідали, що багато українців та туристів з інших країн планували відпочинок у Єгипті або на Близькому Сході. Але після початку війни, яку розпочав Іран, частину туристичних поїздок скасували. Тепер мандрівники змушені або шукати інші теплі напрямки для відпустки, або переносити бронювання готелів на інші дати.