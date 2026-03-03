Відео
Війна на Близькому Сході зупинила туристів — де можна провести відпустку

Війна на Близькому Сході зупинила туристів — де можна провести відпустку

Дата публікації: 3 березня 2026 15:05
Тури в ОАЕ та Ізраїль анульовані — які альтернативи відпочинку на морі в березні
Українські туристи мають альтернативу відпочинку біля моря. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців і туристів у всьому світі планували провести відпустку в Єгипті чи країнах Близького Сходу. Однак війна, розпочата Іраном, призвела до скасування туристичних турів. Мандрівникам доводиться шукати альтернативи теплим напрямкам або бронювати місця в готелях на інші дати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити туристам, які планували відпочити в одній із країн Близького Сходу в березні 2026 року.

Читайте також:

Анулювання турів і скасування авіарейсів

Несподіваний конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття повітряного простору та офіційних скасувань авіаційних рейсів. Наприклад, міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC) довелося тимчасово закрити внаслідок вибухів, які пролунали в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Вже 2 березня 2026 року авіакомпанія Emirates частково відновила діяльність, обіцявши здійснювати обмежену кількість рейсів з аеропортів Дубаю. Однак пріоритет надається пасажирам із попереднім бронюванням. Як результат, туристи з усього світу опинилися у безвихідному становищі.

Хто запланував поїздку в ОАЕ чи Ізраїль, змушений скасувати відпочинок або перенести час вильоту. Туроператори часто пропонують альтернативи: безплатно перебронювати відпустку на інші дати, нарахувати ваучер для використання в майбутньому тощо.

З Єгиптом наразі таких проблем немає: в The Independent повідомили, що Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від відвідування Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади. Проте там існує підвищений ризик регіональної напруженості

Куди поїхати на відпочинок у березні

Українці мають багато альтернатив для відпочинку за кордоном у березні 2026 року. Звісно, перевага країн Близького Сходу в тому, що можна проводити час на морських узбережжях завдяки відносно високій температурі повітря на початку весни.

Зокрема тури в Єгипет коштують від 19 600 грн. Це вартість проживання у готелі Шарм-ель-Шейху протягом п’яти ночей за системою обслуговування "все включено". Безвітряні бухти туристичного центру підходять для пляжного відпочинку навесні, бо температура води втримується на рівні до 24°C.

Війна на Близькому Сході зупинила туристів — де можна провести відпустку - фото 1
Вартість березневих турів у Єгипет. Фото: скриншот

Про інші доступні європейські курорти розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн туроператор Тетяна Іващук. Вона порадила звернути увагу на Туреччину, Болгарію, Грецію та Іспанію. Переваги відпочинку в березні — немає натовпів туристів і знижені ціни.

"За тиждень відпочинку у Греції в чотиризірковому готелі доведеться заплатити 550-750 євро за одну людину. Відпочинок можна поєднати з подорожами, оглядом пам’яток та гастрономічними турами", — розповіла Іващук.

В Туреччині основними напрямками вважаються Анталія, Аланія та Сіде. Станом на березень-квітень 2026 року вартість проживання у п’ятизірковому готелі перебуватиме на рівні 600-650 євро. Болгарські курорти — Сонячний Берег і Золоті Піски — пропонують якісне обслуговування і безліч варіантів для розваг за ціною до 600 євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, житло на Балі коштує від 5-8 доларів за ніч у бюджетних готелях. Простору віллу з басейном можна орендувати від 91 долара. Для поціновувачів розкоші доступні преміальні варіанти до 600 доларів.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав бензин і дизель. Через війну на Близькому Сході ціни на нафту піднялися. Як результат, вартість пального не могла залишатися на попередньому рівні.

туристи відпочинок відпустка Дубай курорти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
