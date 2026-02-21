Бюджетні курорти все включено — де будуть найдоступніші ціни для туристів навесні

Морський курорт у Греції, куди українці можуть поїхати на відпочинок. Фото: Tripadvisor

Восени туристи прокидаються від "дрімоти" і починають замислюватися над вигідним відпочинком за кордоном. Люди обирають між популярними курортами, орієнтуючись на вартість, сервіс та якість обслуговування. Цікаво дізнатися, де українці можуть незабутньо провести час навесні 2026 року за відносно помірну ціну.

Про доступні європейські курорти за системою "все включено" розповіла туроператор Тетяна Іващук в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Недорогі курорти All Inclusive

Непросто знайти напрямок у 2026 році, який поєднує якісний сервіс із відносно недорогими послугами. Перевага відпочинку в березні-травні — немає великих натовпів туристів, а готелі пропонують знижені тарифи. Найкращим варіантом для українців буде поїздка в Південну чи Південно-Східну Європу, де модель "все включено" добре розвинена.

Туреччина

Вартість туристичних турів на курорти Туреччини. Фото: скриншот

Там формат All Inclusive не означає великі витрати, на відміну від багатьох західноєвропейських держав. Мандрівники можуть комфортно проводити час на території готелів, користуватися басейнами і спа-зонами, а також поєднувати релакс з екскурсіями.

"Найбільш популярні напрямки в цьому контексті — Анталія, Аланія, Сіде. У березні-квітні можна відпочити тиждень у п’ятизірковому готелі за суму до 600-650 євро", — зазначила Іващук.

Болгарія

Середня вартість подорожі на одну людину сягає 600 євро. Це орієнтовні витрати на проживання у готелі протягом тижня. Серед топових курортів — Сонячний Берег і Золоті Піски. Навесні море ще прохолодне, тому поніжитися під сонцем чи покупатися не вийде. Проте можна замінити пляж оздоровленням і сімейними розвагами.

Греція

Грецькі курорти, за словами туроператора, навесні пропонують вигідні знижки до початку високого сезону. Найдоступнішими досі залишаються острови Крит і Родос.

"За тиждень відпочинку в чотиризірковому готелі доведеться заплатити 550-750 євро за людину. Відпочинок можна поєднати подорожами, оглядом пам’яток та гастрономічними турами", — пояснила експертка.

Іспанія

Вартість туристичних турів на курорти Іспанії. Фото: скриншот

Дивно бачити в переліку бюджетних напрямків іспанські узбережжя, однак Тетяна Іващук порадила не оминати їх стороною. Коста-Брава і Коста-Дорада — відносно недорогі локації для курортного туризму, тижнева подорож обійдеться українцям орієнтовно у 800 євро.

Що ще варто знати українцям

