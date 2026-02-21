Бюджетные курорты все включено — где туристам искать самые доступные цены весной

Морской курорт в Греции, куда украинцы могут поехать на отдых. Фото: Tripadvisor

Осенью туристы просыпаются от "дремоты" и начинают задумываться над выгодным отдыхом за границей. Люди выбирают между популярными курортами, ориентируясь на стоимость, сервис и качество обслуживания. Возникает вопрос, куда лучше всего поехать украинцам весной 2026 года за относительно умеренную цену.

О доступных европейских курортах по системе "все включено" рассказала туроператор Татьяна Иващук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Недорогие курорты All Inclusive

Непросто найти направление в 2026 году, которое сочетает качественный сервис с относительно недорогими услугами. Преимущество отдыха в марте-мае — нет больших толп туристов, а отели предлагают сниженные тарифы. Лучшим вариантом для украинцев будет поездка в Южную или Юго-Восточную Европу, где модель "все включено" хорошо развита.

Турция

Стоимость туристических туров на курорты Турции. Фото: скриншот

Там формат All Inclusive не означает большие расходы, в отличие от многих западноевропейских государств. Путешественники могут комфортно проводить время на территории отелей, пользоваться бассейнами и спа-зонами, а также совмещать релакс с экскурсиями.

"Наиболее популярные направления в этом контексте — Анталия, Алания, Сиде. В марте-апреле можно отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за сумму до 600-650 евро", — отметила Иващук.

Болгария

Средняя стоимость путешествия на одного человека достигает 600 евро. Это ориентировочные расходы на проживание в отеле в течение недели. Среди топовых курортов — Солнечный Берег и Золотые Пески. Весной море еще прохладное, поэтому понежиться под солнцем или искупаться не получится. Однако можно заменить пляж оздоровлением и семейными развлечениями.

Греция

Греческие курорты, по словам туроператора, весной предлагают выгодные скидки до начала высокого сезона. Самыми доступными до сих пор остаются острова Крит и Родос.

"За неделю отдыха в четырехзвездочном отеле придется заплатить 550-750 евро за человека. Отдых можно совместить путешествиями, осмотром достопримечательностей и гастрономическими турами", — пояснила эксперт.

Испания

Стоимость туристических туров на курорты Испании. Фото: скриншот

Странно видеть в перечне бюджетных направлений испанские побережья, однако Татьяна Иващук посоветовала не обходить их стороной. Коста-Брава и Коста-Дорада — относительно недорогие локации для курортного туризма, недельное путешествие обойдется украинцам ориентировочно в 800 евро.

Что еще нужно знать украинцам

