Україна
Райский отдых весной — где найти недорогие курорты "все включено"

Райский отдых весной — где найти недорогие курорты "все включено"

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:12
Бюджетные курорты все включено — где туристам искать самые доступные цены весной
Морской курорт в Греции, куда украинцы могут поехать на отдых. Фото: Tripadvisor

Осенью туристы просыпаются от "дремоты" и начинают задумываться над выгодным отдыхом за границей. Люди выбирают между популярными курортами, ориентируясь на стоимость, сервис и качество обслуживания. Возникает вопрос, куда лучше всего поехать украинцам весной 2026 года за относительно умеренную цену.

О доступных европейских курортах по системе "все включено" рассказала туроператор Татьяна Иващук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Недорогие курорты All Inclusive

Непросто найти направление в 2026 году, которое сочетает качественный сервис с относительно недорогими услугами. Преимущество отдыха в марте-мае — нет больших толп туристов, а отели предлагают сниженные тарифы. Лучшим вариантом для украинцев будет поездка в Южную или Юго-Восточную Европу, где модель "все включено" хорошо развита.

  • Турция
Райский отдых весной — где найти недорогие курорты "все включено" - фото 1
Стоимость туристических туров на курорты Турции. Фото: скриншот

Там формат All Inclusive не означает большие расходы, в отличие от многих западноевропейских государств. Путешественники могут комфортно проводить время на территории отелей, пользоваться бассейнами и спа-зонами, а также совмещать релакс с экскурсиями.

"Наиболее популярные направления в этом контексте — Анталия, Алания, Сиде. В марте-апреле можно отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за сумму до 600-650 евро", — отметила Иващук.

  • Болгария

Средняя стоимость путешествия на одного человека достигает 600 евро. Это ориентировочные расходы на проживание в отеле в течение недели. Среди топовых курортов — Солнечный Берег и Золотые Пески. Весной море еще прохладное, поэтому понежиться под солнцем или искупаться не получится. Однако можно заменить пляж оздоровлением и семейными развлечениями.

  • Греция

Греческие курорты, по словам туроператора, весной предлагают выгодные скидки до начала высокого сезона. Самыми доступными до сих пор остаются острова Крит и Родос.

"За неделю отдыха в четырехзвездочном отеле придется заплатить 550-750 евро за человека. Отдых можно совместить путешествиями, осмотром достопримечательностей и гастрономическими турами", — пояснила эксперт.

  • Испания
Райский отдых весной — где найти недорогие курорты "все включено" - фото 2
Стоимость туристических туров на курорты Испании. Фото: скриншот

Странно видеть в перечне бюджетных направлений испанские побережья, однако Татьяна Иващук посоветовала не обходить их стороной. Коста-Брава и Коста-Дорада — относительно недорогие локации для курортного туризма, недельное путешествие обойдется украинцам ориентировочно в 800 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, горнолыжный курорт Буковель остается популярным местом сезонной работы. По состоянию на февраль 2026 года соискателям доступно более 200 вакансий в гостинично-ресторанной сфере, обслуживании и администрации.

Также мы писали, сколько стоит аренда бюджетного и дорогого жилья в Буковеле. Дешевые варианты в Полянице и Яблунице стартуют от 800-1 800 грн за ночь, в премиальных комплексах цены достигают 40 000-120 000 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
