Туры в ОАЭ и Израиль аннулированы — какие есть альтернативы для отдыха у моря

Украинские туристы имеют альтернативу отдыху у моря. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы и туристы во всем мире планировали провести отпуск в Египте или странах Ближнего Востока. Однако война, начатая Ираном, привела к отмене туристических туров. Путешественникам приходится либо переносить поездку, либо останавливать выбор на других направлениях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать туристам, которые планировали отдохнуть в одной из стран Ближнего Востока в марте 2026 года.

Аннулирование туров и отмена авиарейсов

Неожиданный конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию воздушного пространства и официальным отменам авиационных рейсов. Например, международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC) пришлось временно закрыть в результате взрывов, прогремевших в Объединенных Арабских Эмиратах.

Уже 2 марта 2026 года авиакомпания Emirates частично возобновила деятельность, обещав осуществлять ограниченное количество рейсов из аэропортов Дубая. Однако приоритет предоставляется пассажирам с предварительным бронированием. Как результат, туристы со всего мира оказались в безвыходном положении.

Кто запланировал поездку в ОАЭ или Израиль, вынужден отменить отдых или перенести время вылета. Туроператоры часто предлагают альтернативы: бесплатно перебронировать отпуск на другие даты, начислить ваучер для использования в будущем и тому подобное.

С Египтом пока таких проблем нет: в The Independent сообщили, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от посещения Каира, Луксора, Асуана, Александрии, Шарм-эль-Шейха и Хургады. Однако там существует повышенный риск региональной напряженности

Куда поехать на отдых в марте

Украинцы имеют много альтернатив для отдыха за границей в марте 2026 года. Конечно, преимущество стран Ближнего Востока в том, что можно проводить время на морских побережьях благодаря относительно высокой температуре воздуха в начале весны.

В частности туры в Египет стоят от 19 600 грн. Это цена за проживание в отеле Шарм-эль-Шейха в течение пяти ночей по системе обслуживания "все включено". Безветренные бухты туристического центра подходят для пляжного отдыха весной, ведь температура воды удерживается на уровне до 24°C.

Стоимость мартовских туров в Египет. Фото: скриншот

О других доступных европейских курортах рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн туроператор Татьяна Иващук. Она посоветовала обратить внимание на Турцию, Болгарию, Грецию и Испанию. Преимущества отдыха в марте — нет толп туристов и сниженные цены.

"За неделю отдыха в Греции в четырехзвездочном отеле придется заплатить 550-750 евро за одного человека. Отдых можно совместить с путешествиями, осмотром достопримечательностей и гастрономическими турами", — рассказала Иващук.

В Турции основными направлениями считаются Анталия, Алания и Сиде. По состоянию на март-апрель 2026 года стоимость проживания в пятизвездочном отеле будет находиться на уровне 600-650 евро. Болгарские курорты — Солнечный Берег и Золотые Пески — предлагают качественное обслуживание и множество вариантов для развлечений по цене до 600 евро.

Что еще нужно знать украинцам

