Почему дубайские банкиры скупают продукты и готовятся уехать из страны

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 17:12
Запасаются продуктами и планируют покидать страну — к чему готовятся дубайские банкиры
Почему банкиры в Дубае запасаются продуктами. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Дубае работники банков и финансовых компаний начали готовиться к возможному ухудшению ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Некоторые из иностранных специалистов уже покидают эмират, а те, кто пока остается, скупают продукты и вещи первой необходимости.

О том, почему работники финансовой сферы в Дубае начали скупать продукты и готовятся уехать из страны, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание The Banker.

К чему готовятся дубайские банкиры

Один из банкиров рассказал журналистам, что вместе с коллегами начал покупать продукты впрок. По его словам, люди волнуются, что конфликт может обостриться еще больше — на тот момент боевые действия продолжались уже одиннадцать дней.

Топ-менеджер одного из международных банков из Великобритании назвал ситуацию "очень тревожной". Он говорит, что все больше людей готовятся к тому, что противостояние может затянуться надолго.

В то же время массового отъезда иностранных банкиров пока нет. Но тревога среди работников финансового сектора постепенно растет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал нанести удар по Ирану, чтобы остановить развитие его ядерной программы. По его словам, изначально операция планировалась на четыре-пять недель, но она может длиться дольше. В то же время 9 марта он высказал мнение, что война может завершиться "довольно быстро".

Один из британских финансистов в Дубае рассказал, что планирует оставаться там с семьей еще около недели, а затем вернуться в Великобританию — до завершения боевых действий. Ранее вылететь сложно, ведь на Ближнем Востоке отменили тысячи авиарейсов.

Авиакомпания Emirates сообщила, что пока выполняет лишь ограниченное количество рейсов. Пассажиры могут лететь через Дубай только если их следующий рейс фактически осуществляется.

Некоторые иностранные работники финансовой отрасли уже уехали. Например, один специалист сначала уехал из Дубая в Маскат, а оттуда вылетел в Великобританию.

Почему не все спешат покидать страну

Несмотря на это, среди банкиров в городе больше чувствуется сдержанное беспокойство, чем паника. Один из финансистов говорит, что Дубай переживал много кризисов и при этом продолжал развиваться. После пандемии COVID-19 страна также усилила систему кризисного управления и улучшила цепи поставок.

За последние 30 лет Дубай стал одним из ведущих финансовых центров мира благодаря современной инфраструктуре и выгодным налогам. В рейтинге Global Financial Centres Index, который составляет организация Long Finance, эмират занимает 11-е место — опережая Франкфурт, Токио и Париж.

Между тем Объединенные Арабские Эмираты оказались среди возможных целей для ответных ударов со стороны Ирана. По данным источников, после атаки на аятоллу Али Хаменеи Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по различным объектам, в частности по международному аэропорту Дубая и порту Джебель-Али.

В результате обстрелов погибли четверо иностранцев, еще десятки людей получили ранения. Также у входа в отель Fairmont The Palm в Дубае произошел пожар — очевидцы говорят, что неподалеку упали обломки, вероятно после ракетного удара.

Ранее мы писали, что власти ОАЭ решили помочь туристам, которые из-за обострения ситуации в регионе не могут выехать из страны. Поэтому государство оплачивает им проживание в отелях и обеспечивает питание.

Также мы рассказывали, что многие украинцы и туристы из других стран планировали отдых в Египте или на Ближнем Востоке. Но после начала войны, которую начал Иран, часть туристических поездок отменили. Теперь путешественники вынуждены или искать другие теплые направления для отпуска, или переносить бронирование отелей на другие даты.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
