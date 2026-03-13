Рейтинг продуктових мереж України — хто заробив найбільше у 2025

Рейтинг найбільших ритейлерів України. Фото: Новини.LIVE, Forbes. Колаж: Новини.LIVE

Українські продуктові мережі залишаються однією з найстабільніших галузей економіки — навіть під час п'ятого року повномасштабної війни. Ритейлери відкривають нові магазини, вкладають гроші в генератори та сонячні станції, а також розвивають онлайн-сервіси.

Новини.LIVE пише про рейтинг найбільших продуктових ритейлерів України, який склало видання Forbes Україна.

Хто очолив рейтинг

Перше місце традиційно посіла мережа АТБ бізнесменів Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Мережа за рік отримала 247 млрд грн виторгу, а також продовжила активно розширюватися — відкрила 67 нових магазинів. Тепер їх понад 1300.

На другій позиції — Fozzy Group із виторгом 166 млрд грн. Компанія належить Володимиру Костельману, Роману Чигірю та Олегу Сотнікову. До групи входять мережі "Сільпо", "Фора", дискаунтер THRASH! та гіпермаркети Fozzy.

Третє місце посіла мережа Novus із виторгом 34,7 млрд грн. Її власники — литовські підприємці Раймондас Туменас і Агне Рузгіене разом із Мариною Позняковою. Компанія розвиває супермаркети Novus, магазини біля дому "Мі Маркет" і дискаунтери "Хапайка".

Інші великі мережі

Четверту позицію зайняла Metro Україна — 33,9 млрд грн виторгу. Компанія входить до міжнародної Metro Group і працює в Україні у форматі оптових гіпермаркетів.

На п’ятому місці — Retail Group підприємця Романа Луніна. До холдингу входять мережі "Велмарт", "Велика Кишеня" та "ВК Експрес". Виторг компанії у 2025 році склав близько 25 млрд грн.

Шосте місце посіла мережа Varus, власниками якої є Валерій Кіптик і Руслан Шостак. Виторг компанії — 24,1 млрд грн. Ритейлер активно інвестує в сонячну енергетику і розвиток онлайн-продажів.

Сьому сходинку рейтинга займає мережа "Таврія В" одеської компанії "Таврія Плюс", що належить Борису та Михайлу Музалевим. Мережа у 2025-му зросла до 120 магазинів, а виторг склав 15,3 млрд грн. Нові точки з’явились у Ізмаїлі на Одещині, у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Рейтинг продуктових мереж України. Фото: Forbes

Найшвидше зростання

Восьме місце посіла мережа "Файно Маркет", яка належить підприємцю Віталію Денисенку. Її виторг у 2025 році досяг 11,8 млрд грн. Саме ця компанія показала найшвидше зростання серед великих ритейлерів — приблизно на 30% за рік.

Дев’яту позицію займає "Ашан Україна", що входить до французької групи Elo. Компанія отримала близько 10 млрд грн виторгу, хоча через повітряні тривоги магазини мережі сумарно простоювали тисячі годин.

Замикає десятку мережа "Близенько" з 8,4 млрд гривень виторгу, яка входить до Berta Group підприємця Володимира Бережанського. Станом на початок 2026 року у мережі майже 300 магазинів — переважно на заході України.

Що відбувається з ринком ритейлу

Більшість мереж продовжують розширюватися навіть у складних умовах. Компанії вкладають гроші у власну генерацію електроенергії, модернізують магазини та розвивають цифрові сервіси для покупців.

