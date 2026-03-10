Які емоційні тригери нещадно використовують виробники продуктів

Виробники змушують українців вірити в "еко" продукти. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Виробники продуктів використовують спеціальні емоційні тригери, щоб змусити покупців придбати їх товар. Найчастіше наголос робиться на екологічності та корисності продукту, хоча це не завжди так.

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як маркетологи грають на почуттях

Лілія Бистрицька пояснила, що слова "еко", "біо" і "натуральний" слугують емоційними спусковими механізмами.

Виробники посилюють враження "правильного вибору" за допомогою зеленої упаковки, зображення листя, фермерів чи природи. Причому це робиться, навіть якщо склад продукту ідентичний до "звичайного" варіанту.

Які маркетингові прийоми найпоширеніші

На українському споживчому ринку поширені такі маркетингові прийоми:

крупні написи "еко" або "біо" без офіційної сертифікації;

підкреслення "корисного" компонента, тоді як всі інші інгредієнти можуть викликати сумніви;

вживання слів "фермерський", "домашній", "традиційний" без зазначення джерела походження.

Поради фахівців споживачам

Фахівці радять українським покупцям не довіряти гучним гаслам, а уважно читати повний перелік інгредієнтів, перевіряти наявність сертифікатів та уточнювати країну-виробника.

Необхідно також переглянути маркування щодо ГМО, алергенів і харчових добавок.

Що ще варто знати покупцям

Також ми писали, що потрібно знати, щоб правильно вибрати та купити оливкову олію.

Як розповів сайту Новини.LIVE представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець, найкращою категорією у цьому сегменті вважається Extra Virgin Olive Oil. Цю олію отримують механічним способом, без хімічної обробки.

Якщо на упаковці написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — це вже нижчий рівень, можливо, суміш або рафінована олія. Її якість нижча.

Коли оливкова олія дуже дешева, то, як зазначив експерт, цей продукт може бути перемішений з іншими маслами. Але якщо ціна значно вище середньої — це теж необов’язково гарантія якості, бо може означати бренд, сертифікацію чи імпорт.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця втратили привабливість для споживачів. Поштучний продукт в АТБ коштував 6,39 грн на початку березня 2026 року. Натомість фасовані товари залишилися на сталому рівні.

Також ми писали, коли не варто купувати готову їжу в супермаркетах. Українцям радять перевіряти дату і час приготування, шукати інформацію про повторне охолодження, оцінювати запах і зовнішній вигляд.