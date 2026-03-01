Коли краще не купувати готову їжу в супермаркетах — головні ознаки для перевірки

Готову їжу в супермаркетах не завжди доцільно купувати. Фото: Новини.LIVE

Українці нерідко купують готову їжу, оскільки ціни в супермаркетах на страви більш-менш лояльні. Не завжди хочеться витрачати гроші на інгредієнти, а вільний час — на кухню. В таких випадках допомагають товари, які можна спожити негайно. Проте не завадить дізнатися, коли краще відмовитися від подібних позицій в асортименті магазину.

Про це розпитала журналістка Новини.LIVE Настя Рейн у товарознавиці Лілії Бистрицької.

Коли не варто купувати готову їжу в супермаркетах

Попит на готові страви в Україні великий, бо ціни не захмарні плюс можна зменшити час перебування на кухні. В умовах енергетичної кризи, коли немає світла чи газу, це навіть рятує від голодного вечора. Однак такі товари в супермаркетах мають підвищені вимоги до умов зберігання.

"Варто утриматися від покупки, якщо відсутнє маркування з датою і часом приготування, порушений температурний режим, продукт має змінений запах або зовнішній вигляд, страва продається наприкінці дня без інформації про повторне охолодження", — наголосила експертка.

Треба обов’язково звертати увагу на цю інформацію, особливо в періоди тривалих вимкнень електроенергії. Адже готові страви не призначені для тривалого зберігання і потребують особливого контролю. Будь-яка помилка чи порушення умов несуть ризик здоров’ю споживачів.

Які продукти краще купувати на ринку

Раніше ми розповідали, чому в деяких випадках варто віддавати перевагу ринкам, а не супермаркетам. Приватні продавці мають скорочений ланцюг постачання, вони здебільшого пропонують клієнтам власноруч вирощену/відгодовану продукцію або замовляють товари у перевірених фермерів.

"Водночас у супермаркетах діє чіткіший контроль умов зберігання та маркування. Потрібно орієнтуватися не лише на місце покупки, а й на зовнішній вигляд товару, запах та репутацію продавця", — уточнила Лілія Бистрицька.

Ринки можуть похвалитися нижчими цінами та максимальною свіжістю деяких продуктів. Українцям радять купувати сезонні овочі/фрукти, зелень, мед і домашні яйця саме там, хоча це справа звички або комфорту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фасована продукція може приховувати деякі нюанси від споживачів, наприклад, закінчення терміну придатності окремих частин товару. Йдеться про сирні та ковбасні нарізки в супермаркетах.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Поштучний продукт апріорі коштує дешевше, однак вартість в АТБ постійно коливається. І частіше показники піднімаються, а не навпаки.