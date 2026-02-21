Відео
Головна Економіка Українці купують огірки на 40% дорожче — що стало з цінами в супермаркетах

Українці купують огірки на 40% дорожче — що стало з цінами в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 17:35
Огірки подорожчали на 40% — що відбувається в супермаркетах і коли ціни впадуть
Огірки в супермаркетах подорожчали в річному розрізі. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах ціни на продукти регулярно оновлюються. Майже всі категорії товарів подорожчали, враховуючи загальну інфляцію, але найбільше додали у вартості сезонні овочі, зокрема огірки. Подекуди за кілограм доводиться віддавати понад 200 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на огірки в Україні та як вони змінилися за рік.

Читайте також:

Як змінилися ціни на огірки

Згідно з Мінфіном, середня вартість гладких огірків досягла рівня 202,38 грн/кг станом на лютий 2026 року. Індекс споживчих цін склав 100,95%, тобто продукт подорожчав усього на 0,95% порівняно з попереднім місяцем. Однак у січні цей показник становив аж 135,92% відносно грудня.

В річному розрізі цінові зміни негативно вражають. В лютому 2025-го огірки коштували приблизно 144,75 грн/кг. Це означає, що за 12 місяців відбулося дорожчання на 39,81%. На думку експертів, до суттєвого здешевлення ще далеко, бо ринок не наповнився продукцією зі стаціонарних комбінатів і плівкових теплиць.

Інфографіка зі зміною ціни на огірки за рік
Середня вартість огірків виросла на 40% за рік. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують огірки в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує кілограм гладких огірків. Результати наприкінці лютого виявилися такими:

  • Метро — 186,16 грн;
  • Ашан — 192,90 грн;
  • Фора — 198 грн;
  • Новус — 199 грн;
  • АТБ — 219,89 грн;
  • Варус — 219,90 грн;
  • МегаМаркет — 231,30 грн;
  • Сільпо — 259 грн.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що в другій половині лютого в кількох тепличних комбінатах України розпочали продаж огірків нового обігу. Обсяги поки недостатні, аби повністю задовольнити попит і дати поштовх здешевленню продукту на ринку, однак через 1,5-2 місяці можна чекати покращення ситуації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто з обережністю купувати фасовані продукти в супермаркетах. Зокрема йдеться про сирні та ковбасні нарізки, які можуть приховувати закінчення терміну придатності чи інші нюанси.

Також ми писали, які секрети приховують магазини, коли влаштовують розпродажі продуктів з хорошим терміном придатності. Супермаркети часто знижують ціни, аби стимулювати споживачів до покупок.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
