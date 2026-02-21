Сирна і ковбасна нарізка в супермаркеті — які нюанси можуть бути приховані

Різні види сирів в українському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців обирають в супермаркетах фасовані чи нарізані продукти, бо їх зручно споживати. Наприклад, виробники продають сир і ковбасу в такому вигляді. Однак мало хто з відвідувачів магазинів замислюється над потенційними проблемами.

Про них розповіла товарознавець Лілія Бистрицька у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що не так із нарізаними продуктами

З одного боку, покупці отримують товар, який не потребує додаткових кроків для підготовки до використання. З іншого боку, за допомогою такої форми постачальники можуть приховувати певні нюанси. Експертка назвала кілька непомітних особливостей фасованих продуктів:

нарізку можуть формувати з сиру чи ковбаси, термін придатності яких добігає кінця;

склад продукту і дату виробництва інколи зазначають дрібним шрифтом;

повторне пакування скорочує строк зберігання їжі.

Звісно, ці нюанси не настільки критичні, аби відмовляти собі в задоволені купити якусь смачну нарізку. Проте необхідно завжди звертати увагу на термін придатності, читати склад і намагатися спожити товар одразу після відкриття упаковки.

На що дивитися у складі ковбаси

Раніше технологиня Наталя Свириденко розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, на що звертати увагу при читанні складу ковбаси, аби уникнути неякісного продукту. Важливу інформацію вказують на етикетці, саме вона дає реальне уявлення про їстівний товар.

"Якісна ковбаса не може бути надто дешевою, оскільки м’ясо - основний та найдорожчий інгредієнт. Вибираючи продукт, варто орієнтуватися не лише на ціну, а й на склад, спосіб виробництва та репутацію виробника", — уточнила Наталя Свириденко.

Вона порадила орієнтуватися на:

вміст м’яса (повинна бути "свинина" або "яловичина");

відсутність чи мінімальну кількість рослинних білків;

допустимий вміст нітриту натрію;

частку жирності та співвідношення м’яса (природним є показник 20-30%);

спосіб копчення;

дату виготовлення і термін придатності.

Якісна ковбаса, за словами технологині, повинна мати рівномірну текстуру, природний колір (рожевий, але не яскраво-червоний) і м’ясний запах. На етикетці має бути конкретний перелік інгредієнтів, а не узагальнені формулювання, які свідчать про недотримання технології приготування чи поганий склад.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити дешевше курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах, якщо обиратимуть поштучний продукт замість фасованого. Економія на десятку досягає майже 20 грн, що дозволяє купити більше штук.

Також ми писали, що відбувається з цінами на помідори в Україні. Популярний овоч подорожчав майже на 40% у річному розрізі. Ми дізналися, скільки мінімально коштує кілограм томатів у різних супермаркетах наприкінці зими 2026.