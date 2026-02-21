Видео
Главная Экономика Что может скрывать сырная и колбасная нарезка — секреты в супермаркетах

Что может скрывать сырная и колбасная нарезка — секреты в супермаркетах

Дата публикации 21 февраля 2026 15:10
Сырная и колбасная нарезка в супермаркете — какие нюансы часто скрывают
Различные виды сыров в украинском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают в супермаркетах фасованные или нарезанные продукты, ведь их удобно потреблять. Например, в таком виде продают сыр и колбасу. Но редко случается, что посетители заведений думают, какие проблемы могут скрывать производители.

О них рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Что не так с нарезанными продуктами

С одной стороны, покупатели получают товар, который не требует дополнительных шагов для подготовки к использованию. С другой стороны, с помощью такой формы поставщики могут скрывать определенные нюансы. Эксперт назвала несколько незаметных особенностей фасованных продуктов:

  • нарезку могут формировать из сыра или колбасы, срок годности которых подходит к концу;
  • состав продукта и дату производства иногда указывают мелким шрифтом;
  • повторная упаковка сокращает срок хранения пищи.

Конечно, эти нюансы не настолько критичны, чтобы отказывать себе в удовольствии купить какую-то вкусную нарезку. Однако необходимо всегда обращать внимание на срок годности, читать состав и стараться употребить товар сразу после открытия упаковки.

На что смотреть в составе колбасы

Ранее технолог Наталья Свириденко рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, на что обращать внимание при чтении состава колбасы, дабы избежать некачественного продукта. Важную информацию указывают на этикетке, именно она дает реальное представление о съедобном товаре.

"Качественная колбаса не может быть слишком дешевой, поскольку мясо — основной и самый дорогой ингредиент. Выбирая продукт, стоит ориентироваться не только на цену, но и на состав, способ производства и репутацию производителя", — уточнила Наталья Свириденко.

Она посоветовала ориентироваться на:

  • содержание мяса (должна быть "свинина" или "говядина");
  • отсутствие или минимальное количество растительных белков;
  • допустимое содержание нитрита натрия;
  • долю жирности и соотношение мяса (естественным является показатель 20-30%);
  • способ копчения;
  • дату изготовления и срок годности.

Качественная колбаса, по словам технолога, должна иметь равномерную текстуру, естественный цвет (розовый, но не ярко-красный) и мясной запах. На этикетке должен быть конкретный перечень ингредиентов, а не обобщенные формулировки, которые свидетельствуют о несоблюдении технологии приготовления или плохом составе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить дешевле куриные яйца в АТБ и других супермаркетах, если будут выбирать поштучный продукт вместо фасованного. Экономия на десятке достигает почти 20 грн, что позволяет купить больше штук.

Также мы писали, что происходит с ценами на помидоры в Украине. Популярный овощ подорожал почти на 40% в годовом разрезе. Мы узнали, сколько минимально стоит килограмм томатов в разных супермаркетах в конце зимы 2026 года.

продукты товары сыр супермаркет колбаса
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
