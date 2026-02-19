Выгодные цены на куриные яйца — как экономить деньги в супермаркетах (фото)

Поштучные яйца в киевском супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на востребованные продукты питания, однако куриные яйца редко входят в перечень акционных товаров. Для экономии посетители могут выбирать поштучные яйца, ведь они априори дешевле, чем упакованные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стало с ценами на нефасованные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Сколько стоят поштучные яйца

Согласно данным портала Минфин, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 доходит до 84 грн по состоянию на 19 февраля 2026 года. Этот показатель находился на постоянном уровне в течение почти двух месяцев, что свидетельствует о завершении восходящей динамики на определенное время.

Получается, одно яйцо стоит ориентировочно 8 грн, что довольно дорого для украинского рынка. Для снижения расходов потребители могут искать нефасованные куриные яйца — цена за десяток колеблется в пределах 50-60 грн.

Например, в АТБ отдают продукт по 5,89 грн/шт., а минимальная стоимость упаковки — 76,70 грн. Экономия достигает 17,80 грн на десятке, что довольно ощутимо при покупке большого количества яиц.

В других супермаркетах цены немного отличаются:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Фора — 5,89 грн/шт.;

Ашан — 5,70 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Цена одного яйца в киевском супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

Почему дорожают яйца в Украине

Цены на потребительском рынке зависят от разных факторов, однако в осенне-зимний период 2025-2026 гг. главное влияние на формирование стоимости куриных яиц оказала негативная ситуация в энергетике. Из-за проблем со светом фермерам пришлось поднять цены, чтобы компенсировать расходы на генераторы, электроэнергию и корм. Супермаркеты тоже не остались в стороне от этого "тренда".

"Сезонность, стоимость кормов и логистика остаются ключевыми факторами для рынка яиц в 2026 году", — рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн экономист Владимир Чиж.

Согласно его прогнозам, в этом году куриные яйца могут подорожать примерно на 15%. Опять таки, повлияет сезонный фактор совместно с увеличенными затратами на корм и транспортировку. Плюс перед праздниками, в частности Пасхой, произойдет традиционный всплеск цены, поскольку резко вырастет спрос.

